Украина попала в 4-ю корзину на жеребьевке футбольного олимпийского турнира

Украина впервые сыграет в футбол на Олимпиаде

В среду, 20 марта, во Франции состоится жеребьевка олимпийского футбольного турнира. Впервые на Играх выступит сборная Украины, которая отобралась на турнир благодаря удачному выступлению молодежной команды Руслана Ротаня на Евро U-21.

Олимпийская сборная Украины во время жеребьевки будет находиться в 4-й корзине. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

На данный момент известны 12 из 16 участников олимпийского турнира. Еще три места получат три представителя Азии, а одно — победитель межконтинентального плей-офф.

Состав корзин при жеребьевке Олимпийского футбольного турнира

Корзина №1: Франция, Азия №1, Азия №2, Аргентина

Корзина №2: Іспания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко

Корзина №3: США, Египет, Азия №3, Малі

Корзина №4: Доминиканская Республика, Ізраиль, Украина, Победитель плей-офф

Напомним, на групповой стадии чемпионата Европы-2023 (U-21) украинская "молодежка" дала бой Испании (2:2). Кроме того, Сине-желтые переиграли Хорватию (2:0) и минимально одолели Румынию (1:0). В четвертьфинале молодежного Евро наша команда сенсационно выбила Францию (3:1), а в полуфинале крупно уступила Испании (1:5).