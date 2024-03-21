"Вообще не играли": футболист сборной Украины сыграл в подозрительном матче (видео)

По мнению игрока, все дело в регламенте чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук высказался по поводу последнего матча "Вестерло", после которого руководство клуба уволило главного тренера Рика Де Мила. Причиной отставки 42-летнего бельгийца стала подозрительная концовка матча против "Генка" в матче чемпионата Бельгии (1:1).

Свое мнение украинец высказал в интервью YouTube-каналу ВЗбирна. В комментарии он подчеркнул, что виной всему регламент чемпионата Бельгии.

"Тут дело не только в результате, который был в том матче. Здесь дело больше в том, что в Бельгии делится все на плей-офф. Задачей было остаться в лиге, и мы выполнили его, хотя и с недостаточно хорошим привкусом. Потому что последние пять минут команды вообще не играли, а как в баскетболе, когда мяч перекатывают", – сказал Сидорчук.

Интервью Сергея Сидорчука

С 71-й минуты футболисты "Вестерло" играли в большинстве, забили гол, но все же не удержали победу. В конце дополнительного времени игроки просто катали мяч на своей половине. В свою очередь, Де Мил объяснил это тем, что после трех поражений команда хотела набрать хоть какие-то очки.

Рик Де Мил возглавил "Вестерло" в декабре прошлого года, под его руководством команда провела всего 13 матчей.По мнению руководства клуба, 42-летний специалист поставил под сомнение "ценности и нормы" клуба.

Обзор матча "Вестерло" - "Генк"

"Несмотря на то, что мы рассматривали возможность долгосрочного сотрудничества, мы сочли необходимым принять это решение. Клуб сожалеет о том, что вынужден пойти на эту меру, но не может смириться с тем, что его ценности и нормы будут поставлены под сомнение. Мы благодарим Рика за его работу и преданность делу и желаем ему всяческих успехов в будущем", – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что Сергей Сидорчук внесен в заявку на матч полуфинала плей-офф Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина. Игра состоится сегодня вечером, 21 февраля, начало матча — в 21.45.