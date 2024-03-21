"Взагалі не грали": футболіст збірної України зіграв у підозрілому матчі (відео)
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На думку гравця, вся справа у регламенті чемпіонату Бельгії
Український півзахисник бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук висловився з приводу останнього матчу своєї команди, після якого керівництво клубу звільнило головного тренера Ріка Де Міла. Причиною відставки 42-річного бельгійця стало підозріле закінчення матчу проти "Генка" у матчі чемпіонату Бельгії (1:1).
Свою думку українець висловив в інтерв’ю YouTube-каналу ВЗбірна. У коментарі він наголосив, що провиною всьому є регламент чемпіонату Бельгії.
Тут справа не тільки в результаті, який був у тому матчі. Тут справа більше в тому, що в Бельгії ділиться все на плей-офф. Завданням було залишитися в лізі, і ми виконали його, хоча і з недостатньо хорошим присмаком. останні п’ять хвилин команди взагалі не грали, як у баскетболі, коли м’яч перекочують", – сказав Сидорчук.
З 71-ї хвилини футболісти "Вестерло" грали в більшості, забили гол, але все ж таки не втримали перемогу. Наприкінці додаткового часу гравці просто катали м’яч на своїй половині. У свою чергу Де Міл пояснив це тим, що після трьох поразок команда хотіла набрати хоч якісь очки.
Рік Де Міл очолив "Вестерло" у грудні минулого року, під його керівництвом команда провела всього 13 матчів. На думку керівництва клубу, 42-річний фахівець поставив під сумнів "цінності та норми" клубу.
"Незважаючи на те, що ми розглядали можливість довгострокової співпраці, ми вважали за необхідне прийняти це рішення. Клуб шкодує про те, що змушений піти на цей крок, але не може змиритися з тим, що його цінності та норми будуть поставлені під сумнів. Ми дякуємо. Ріку за його роботу та відданість справі та бажаємо йому всіляких успіхів у майбутньому", – сказано у заяві клубу.
Нагадаємо, що Сергія Сидорчука внесено в заявку на матч півфіналу плей-офф Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна. Гра відбудеться сьогодні ввечері, 21 лютого, початок матчу – о 21.45.