"Взагалі не грали": футболіст збірної України зіграв у підозрілому матчі (відео)

На думку гравця, вся справа у регламенті чемпіонату Бельгії

Український півзахисник бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук висловився з приводу останнього матчу своєї команди, після якого керівництво клубу звільнило головного тренера Ріка Де Міла. Причиною відставки 42-річного бельгійця стало підозріле закінчення матчу проти "Генка" у матчі чемпіонату Бельгії (1:1).

Свою думку українець висловив в інтерв’ю YouTube-каналу ВЗбірна. У коментарі він наголосив, що провиною всьому є регламент чемпіонату Бельгії.

Тут справа не тільки в результаті, який був у тому матчі. Тут справа більше в тому, що в Бельгії ділиться все на плей-офф. Завданням було залишитися в лізі, і ми виконали його, хоча і з недостатньо хорошим присмаком. останні п’ять хвилин команди взагалі не грали, як у баскетболі, коли м’яч перекочують", – сказав Сидорчук.

Інтерв’ю Сергія Сидорчука

З 71-ї хвилини футболісти "Вестерло" грали в більшості, забили гол, але все ж таки не втримали перемогу. Наприкінці додаткового часу гравці просто катали м’яч на своїй половині. У свою чергу Де Міл пояснив це тим, що після трьох поразок команда хотіла набрати хоч якісь очки.

Рік Де Міл очолив "Вестерло" у грудні минулого року, під його керівництвом команда провела всього 13 матчів. На думку керівництва клубу, 42-річний фахівець поставив під сумнів "цінності та норми" клубу.

Огляд матчу "Вестерло" — "Генк"

"Незважаючи на те, що ми розглядали можливість довгострокової співпраці, ми вважали за необхідне прийняти це рішення. Клуб шкодує про те, що змушений піти на цей крок, але не може змиритися з тим, що його цінності та норми будуть поставлені під сумнів. Ми дякуємо. Ріку за його роботу та відданість справі та бажаємо йому всіляких успіхів у майбутньому", – сказано у заяві клубу.

Нагадаємо, що Сергія Сидорчука внесено в заявку на матч півфіналу плей-офф Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна. Гра відбудеться сьогодні ввечері, 21 лютого, початок матчу – о 21.45.