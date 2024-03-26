Украина - Исландия: Ребров убрал из состава 5 футболистов

В основную группу игроков вернулся Виктор Цыганков

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой на финальный матч отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Исландии. Накануне украинцы обыграли Боснию и Герцеговину в полуфинале квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк и Даниил Сикан.

Заявка сборной Украины на матч против Исландии

Вратари : Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал")

: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал") Защитники : Александр Тимчик ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко ("Полесье")

: Александр Тимчик ("Динамо"), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Илья Забарный ("Борнмут"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Максим Таловеров (ЛАСК), Богдан Михайличенко ("Полесье") Полузащитники : Георгий Судаков, Александр Зубков (оба – "Шахтер"), Владимир Бражко, Николай Шапаренко (оба – "Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси")

: Георгий Судаков, Александр Зубков (оба – "Шахтер"), Владимир Бражко, Николай Шапаренко (оба – "Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Михаил Мудрик ("Челси") Форварды: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсия"), Владислав Ванат ("Динамо").

Напомним, матч Украина — Исландия можно будет посмотреть в прямом эфире на нескольких площадках. Добавим, что букмекеры считают нашу команду однозначным фаворитом. Отметим, победитель игры выйдет на Евро-2024, где сыграет в квартете Е.