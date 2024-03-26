Україна — Ісландія: Ребров прибрав зі складу 5 футболістів

До основної групи гравців повернувся Віктор Циганков

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився із заявкою на фінальний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 проти команди Ісландії. Напередодні українці обіграли Боснію та Герцеговину у півфіналі кваліфікації.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. З тих футболістів, які перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії

Воротарі : Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Андрій Лунін ("Реал")

: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Андрій Лунін ("Реал") Захисники : Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайличенко ("Полісся")

: Олександр Тимчик ("Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайличенко ("Полісся") Півзахисники : Георгій Судаков, Олександр Зубков (обидва — "Шахтар"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко (обидва — "Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона"), Сергій Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі")

: Георгій Судаков, Олександр Зубков (обидва — "Шахтар"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко (обидва — "Динамо"), Віктор Циганков ("Жирона"), Сергій Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі") Форварди: Артем Довбик ("Жирона"), Роман Яремчук ("Валенсія"), Владислав Ванат ("Динамо").

Нагадаємо, матч Україна — Ісландія можна буде подивитися у прямому ефірі на кількох майданчиках. Додамо, що букмекери вважають нашу команду однозначним фаворитом. Зазначимо, переможець гри вийде на Євро-2024, де зіграє у квартеті "Е".