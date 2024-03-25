Не пропустить викингов: Украина – Исландия, главный матч за выход на Евро

Во Вроцлаве состоится решающая игра квалификации чемпионата Европы по футболу

Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу проведет финальный матч плей-офф отборочного турнира Евро-2024. Соперником украинцев станет сборная Исландии. Для того, чтобы попасть на чемпионат Европы по футболу, подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать соперника – в основное время, дополнительное, или в серии пенальти.

Значение предстоящего матча преувеличить трудно. Это второй (дополнительный, после группового турнира) и последний шанс завоевать путевку на Евро. Больше шансов не будет. Другими словами – все или ничего.

"Валидольная" победа в полуфинале

Между тем, только в прошлый четверг, 21 марта, украинская сборная провела сверх напряженный полуфинальный матч против команды Боснии и Герцеговины. Проигрывая в счете еще за 7 минут до финального свистка, украинцы выдали феерическую концовку матча, сумели не только сравнять счет, но и забить победный гол. А главным героем того матча, по единодушному мнению экспертов, стал…. главный тренер команды Сергей Ребров, угадавший с заменами.

Но, откровенного говоря, проблемы были еще до матча. Место травмированного Виктора Цыганкова занял Александр Зубков. Болезненным выглядело и отсутствие в опорной зоне опытного Тараса Степаненко, которого заменил дебютант команды Владимир Бражко. Тем не менее, матч с командой, занявшей 5-е место в своей отборочной группе и проигравшей дважды Люксембургу с суммарным счетом 1:6, казалось, не предвещал никаких проблем.

Впрочем, хозяева стадиона в боснийской Зенице сумели навязать сопернику свою игру. А в начале второго тайма боснийцы реализовали первую же свою осмысленную атаку. После прострела Дедича Матвиенко, который пытался накрыть Хаджикадунича, срезал мяч в свои ворота – 0:1. Ситуация для нашей команды усложнилась максимально… Игру нужно было спасать, и тренерский штаб сборной Украины выпустил на поле Гуцуляка (еще один дебютант), Малиновского и Яремчука. Причем форвард заменил опорника Бражко. А когда Демирович едва не удвоил преимущество своей команды (на его удар среагировал Лунин), боснийцы совершили свою главную и единственную ошибку в матче. Они почувствовали уверенность в своих силах и побежали "добивать" нашу команду.

Разумеется, тут сказался класс украинцев. Воспользовавшись свободными зонами в обороне соперника, украинцы провели комбинацию с участием Мудрика и Конопли, которую точным ударом завершил Яремчук. А пока соперник приходил в себя, уже Яремчук с левого фланга навесил точно на голову Довбику, который свой шанс не упустил – 2:1. "Валидольная" победа сборной Украины, при том, что боснийцы, если честно, заслужили этот успех больше. Просто им чуть не повезло…

Подготовка к главной игре

В выходные игроки команды работали по одному графику — теоретическое занятие в первой половине дня, и тренировка на поле вечером. Различалась разве что погода. В отличие от субботы, воскресенье было не дождливым, но в то же время таким же холодным — всего +4-6 градусов. В течение вечерней сессии в один момент начал идти дождь, который в сочетании с ветром создавал ощутимый дискомфорт. Но, к счастью, эта резкая смена погоды была кратковременной, и вторая часть тренировки прошла без осадков.

Кроме того, в воскресенье сборная Украины тренировалась в одной группе: в занятии приняли участие все исполнители, присутствующие в расположении команды, включая Виктора Цыганкова. После разминки и отработки передач ребята перешли к основной работе. В рамках игровых серий Сергей Ребров ставил футболистам соответствующие задачи, нарабатывая схемы на решающий матч. Как и перед поединком с боснийцами, наставник сине-желтых осуществляет активную ротацию исполнителей на позициях, поэтому у всех футболистов есть шанс доказать свою готовность сыграть в финале плей-офф. Во время воскресной тренировки сборники также отрабатывали игру в пас с завершающими ударами, а закончили занятие пробитием пенальти.

Сегодня национальная команда возьмет курс на Вроцлав. Поселятся украинцы в городке Тшебница, где уже жили в прошлом сентябре перед игрой квалификации Евро-2024 против Англии. А в 18:30 начнется официальная тренировка нашей команды, на стадионе, на котором завтра решится судьба путевки на Евро-2024.

"С Исландией будет очень трудный матч, но мы пройдем на Евро"

Известный тренер Вячеслав Грозный уверен, что "с Исландией будет очень трудный матч. Такой же трудный, как и с Боснией". Но, при этом, отмечает: "Как и все украинцы, уверен, мы пройдем на Евро".

Комментируя же утверждения о том, что в прошлом матче с командой Боснии и Герцеговины Ребров "угадал с заменами", специалист отмечает: "Он не гадал. Тренеры не гадалки и не оракулы. Мы анализируем игру. Мы смотрим и одновременно отвечаем на вопросы: что идет не так? что нужно изменить? Он выпустил Яремчука только тогда, когда убедился, что боснийцы устали настолько, что свежесть и скорость Яремчука даст преимущество. Например, на 60-й минуте соперник был еще достаточно свеж.

Что с того, что играли бы мы красиво- пять забили, шесть пропустили. Нужно играть гармонично, сбалансировано, с учетом всех наших козырей, и учитывая отсутствие кого-то из важных игроков".

Говоря же о предстоящем матче с исландцами Грозный отмечает: "Если бы у кого-то в мире был готовый рецепт, он бы не проигрывал ни одной игры. Есть планы на игру. Могу сказать, что сборные Боснии и Исландии абсолютно разные команды.

Главной звездой этой команды назвал бы тренера. Норвежский специалист 70-летний Оге Харейде, с огромным стажем, 6 лет тренировал "Мольде", пять лет сборную Норвегии, четыре – сборную Дании, и только в апреле прошлого года его пригласили в команду Исландии. Он является системным специалистом, везде работает долго, а потому его взяли с прицелом на перспективу. Чтобы тренер воссоздал ту звездную команду Исландии, которая играла на Евро-2016 и ЧМ-2018.

Естественно, из того поколения почти никого не осталось, формально пять человек. Но сейчас в команде задают тон совсем другие, молодые, игроки. Главной звездой является форвард "Дженоа" Альберт Гудмундссон, который на карандаше у селекционеров разных клубов, включая "Интер". Его, разумеется, очень хорошо знает наш Руслан Малиновский. Он очень техничный, координированный, очень опасный, может один в один обыграть, пробить из-под защитника, что создаст определенные трудности вратарю. Он опасный не только потому что три гола сейчас забил сборной Израиля, дело не в этом. Он стабильно играет в "Дженоа", провел 67 игр в команде одной из ведущих лиг мира – итальянской Серии А, забил 27 голов и сделал 9 передач. Так, на всякий случай. Ну и забил 9 голов в 36 матчах

Очень серьезно выглядит и 20-летний Хаукон Харальдссон из "Лилля". У него отличный пас, он уже 10 игр провел за сборную, достаточно сильно ведет игру. Наконец, Сигурдссон из "Блэкберн Роверс" — очень сильный игрок".

Специалист подчеркивает: "Исландцы на достаточно высокой скорости стараются проводить все свои атакующие действия. Но, уровня мастерства далеко не всегда хватает. У них очень много брака, но когда получаются атаки, выходит очень много остроты на поле. Нужно понимать, что у нашей команды не должно быть много свободных зон, меньше фолить, стараться не оставлять соперников один на один с защитниками, лишь преимущество "на втором этаже", в игре головой. Ну и контроль мяча, естественно, должен быть за нами. Конечно, игроков уровня Мудрика, Лунина, Цыганкова, Довбика у них нет, при всем уважении к сопернику. Необходимо максимально правильно реализовать свой потенциал. У нас больше козырей, чем у исландцев. Главное – правильно использовать качества Мудрика, других игроков, того же Цыганкова, если он будет готов выйти на поле".

Букмекеры – на стороне Украины

А вот кто не сомневается в победе сборной Украины так это аналитики букмекерских контор. Так, по данным Favbet ставка на победу сборной Украины принимается с коэффициентом 1,53, в то время как на ничью – 4,30, а на победу Исландии – 7,40. В то же время, на проход сборной Украины (победу в дополнительное время или серии пенальти) можно поставить из расчета 1,26 к 1. А вот проход исландцев оценивается в 4,05 к 1.

А специализированный портал BetExplorer собрал данные 16 ведущих контор мира, согласно данным которых средняя ставка на победу сборной Украины составляет 1.48, на ничью — 4.16, а на победу сборной Исландии — 7.11.

Где смотреть?

Матч Украина – Исландия можно смотреть онлайн в прямом эфире на платформе MEGOGO, начиная с 20:30. Трансляция пройдет на канале MEGOGO Футбол Первый, в разделе Спорт, а также на специальном канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам Максимальная, Спорт или Оптимальная. Комментировать игру будут Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

Также матч Украина – Исландия покажет Суспільне на своих местных телеканалах (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д.). Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT-платформ, которые не имеют прав на трансляцию матчей отбора Евро-2024), а также в эфире Радио Промінь. Трансляция матча Украина – Исландия на Суспільному стартует в 20:40 в рамках предматчевой студии. После финального свистка там же обсудят поединок, а также будут комментарии участников игры.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Финальный поединок плей-офф отбора на Евро-2024 пройдет в городе Вроцлав на стадионе "Тарчинский арена".