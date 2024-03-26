"Свободу захисникам Азовсталі": гравці збірної України нагадали про важливість звільнення полонених

Банер був розгорнутий після тренування національної команди в Опаленіці

Після заключного тренування в Опаленіці гравці збірної України розгорнули банер Free Azovstal Defenders (Звільніть захисників Азовсталі). Команда готується до вирішального матчу плей-офф відбірного турніру Євро-2024 проти команди Ісландії.

Метою цієї акції було прагнення знову нагадати Європі про важливість звільнення полонених, які захищали Маріуполь та Азовсталь. А також про те, що в Україні триває війна та щодня гинуть люди, повідомляється на сторінці Асоціації сімей захисників Азовсталі у мережі Twitter.

Українська збірна протягом кількох днів проводила тренування в Опаленіці, після того як повернулася до Польщі після перемоги над командою Боснії та Герцеговини (2:1) у півфінальному матчі плей-офф відбірного турніру. Після завершення збору команда переїхала до Вроцлава.

Напередодні букмекери оцінили шанси українців у фіналі. Фахівці вважають підопічних Сергія Реброва беззастережними фаворитами вирішального матчу відбору. Про це повідомляє Favbet. Аналітики пропонують зробити ставку на прохід українців на Євро-2024 із коефіцієнтом 1,25. У той же час подібний успіх ісландців менш ймовірний коефіцієнт 4,20. До речі, букмекери оцінили можливість перемоги Синьо-жовтих в основний час у 65%, а Вікінгів — у 13%.

Сьогодні, 26 березня, відбудеться вирішальний матч кваліфікації Євро-2024 проти команди Ісландії. Гра відбудеться на "Тарчинськи Арена" у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Раніше стало відомо, що Ребров прибрав зі складу 5 футболістів.