Это фантастика: сборная Украины забила два гола за три минуты (видео)

Сборная Украины вышла вперед в матче плей-офф отбора Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины. Настоящим джокером нашей команды стал форвард Роман Яремчук, который забил и отдал голевую передачу.

Нападающий появился на поле на 81-й минуте, а уже на 85-й забил после передачи Юхима Конопли. Спустя еще три минуты Яремчук навесил в штрафную точно на голову Артему Довбику, который точным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Интересно, что свой первый удар в створ ворот соперника сборная Украины нанесла лишь на 77-й минуте усилиями Михаила Мудрика. Однако под занавес встречи наши футболисты показали настоящий характер и смогли перевернуть ход матча.

В финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против команды Исландии, которая достаточно сенсационно обыграла команду Израиля со счетом 4:1. Решающий матч для наших футболистов состоится 26 марта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров убрал одного из лидеров нашей команды перед матчем с боснийцами.