"У нас больше козырей, чем у исландцев": тренер Грозный дал прогноз "Телеграфу" на матч Украина - Исландия

Вячеслав Грозный считает что сборная Украины обыграет соперника.

Бывший украинский футболист и тренер ряда команд Вячеслав Грозный дал эксклюзивный комментарий "Телеграфу", в котором поделился своими ожиданиями от матча команды Украины со сборной Исландии. По мнению специалиста украинцы выиграют решающий матч отборочного турнира Евро-2024.

Известный тренер уверен: "С Исландией будет очень трудный матч. Такой же трудный, как и с Боснией". Но, при этом, отмечает: "Как и все украинцы, уверен, мы пройдем на Евро".

Комментируя утверждения о том, что в прошлом матче с командой Боснии и Герцеговины Ребров "угадал с заменами", специалист отмечает: "Он не гадал. Тренеры не гадалки и не оракулы. Мы анализируем игру. Мы смотрим и одновременно отвечаем на вопросы: что идет не так? что нужно изменить? Он выпустил Яремчука только тогда, когда убедился, что боснийцы устали настолько, что свежесть и скорость Яремчука даст преимущество. Например, на 60-й минуте соперник был еще достаточно свеж.

Также тренер отметил, что он сторонник прагматичного, а не яркого футбола. "Что с того, что играли бы мы красиво- пять забили, шесть пропустили. Нужно играть гармонично, сбалансировано, с учетом всех наших козырей, и учитывая отсутствие кого-то из важных игроков".

Говоря же о предстоящем матче с исландцами Грозный отмечает: "Если бы у кого-то в мире был готовый рецепт, он бы не проигрывал ни одной игры. Есть планы на игру. Могу сказать, что сборные Боснии и Исландии абсолютно разные команды.

Главной звездой этой команды назвал бы тренера. Норвежский специалист 70-летний Оге Харейде, с огромным стажем, 6 лет тренировал "Мольде", пять лет сборную Норвегии, четыре – сборную Дании, и только в апреле прошлого года его пригласили в команду Исландии. Он является системным специалистом, везде работает долго, а потому его взяли с прицелом на перспективу. Чтобы тренер воссоздал ту звездную команду Исландии, которая играла на Евро-2016 и ЧМ-2018.

Естественно, из того поколения почти никого не осталось, формально пять человек. Но сейчас в команде задают тон совсем другие, молодые, игроки. Главной звездой является игрок "Дженоа" Альберт Гудмюндссон, который на карандаше у селекционеров разных клубов, включая "Интер". Его, разумеется, очень хорошо знает наш Руслан Малиновский. Он очень техничный, координированный, очень опасный, может один в один обыграть, пробить из-под защитника, что создаст определенные трудности вратарю. Он опасный не только потому что три гола сейчас забил сборной Израиля, дело не в этом. Он стабильно играет в "Дженоа", провел 67 игр в команде одной из ведущих лиг мира – итальянской Серии А, забил 27 голов и сделал 9 передач. Так, на всякий случай. Ну и забил 9 голов в 36 матчах, что тоже весьма солидный показатель".

Очень серьезно выглядит и 20-летний Хаукон Харальдссон из "Лилля". У него отличный пас, он уже 10 игр провел за сборную, достаточно сильно ведет игру. Наконец, Сигурдссон из "Блекберн Роверс" — очень сильный игрок".

Специалист подчеркивает: "Исландцы на достаточно высокой скорости стараются проводить все свои атакующие действия. Но, уровня мастерства далеко не всегда хватает. У них очень много брака, но когда получаются атаки, выходит очень много остроты на поле. Нужно понимать, что у нашей команды не должно быть много свободных зон, меньше фолить, стараться не оставлять соперников один на один с защитниками, лишь преимущество "на втором этаже", в игре головой. Ну и контроль мяча, естественно, должен быть за нами. Конечно, игроков уровня Мудрика, Лунина, Цыганкова, Довбика у них нет, при всем уважении к сопернику. Необходимо максимально правильно реализовать свой потенциал. У нас больше козырей, чем у исландцев. Главное – правильно использовать качества Мудрика, других игроков, того же Цыганкова, если он будет готов выйти на поле".

Напомним, финальный матч плей-офф отборочного турнира Украина — Исландия пройдет 26 марта во Вроцлаве (Польша). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры.