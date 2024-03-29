"Слишком унизительно": Валуев заговорил от имени российского народа

Бывший спортсмен в очередной раз стал посмешищем в сети

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что российский народ не поддержит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил представителям страны-агрессора выступать на ближайших играх без флага и гимна и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Валуева приводит "СЭ". Николай считает, что для поездки россиян на Игры сейчас "неподходящее время".

"Могу только предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно. Время неподходящее от слова совсем", – сказал Валуев.

В сети раскритиковали слова "народного избранника", отметив, что тот никакого отношения к народу не имеет. Пользователи отметили, что Николая никто не выбирал, намекая на фактическое отсутствия выбора у россиян.

Напомним, российские власти не приняли окончательного решения касательно отправки спортсменов на Олимпиаду в Париже. Звучат голоса, как и "за", так и "против". К слову, МОК проведет дополнительную проверку российских спортсменов, которые квалифицируются на Олимпийские игры-2024 в Париже. Накануне МОК представил официальный гимн нейтральных атлетов.