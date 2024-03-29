"Занадто принизливо": Валуєв заговорив від імені російського народу

Колишній спортсмен вкотре став посміховиськом у мережі

Ексчемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв вважає, що російський народ не підтримає спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі. До речі, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив представникам країни-агресора виступати на найближчих іграх без прапора та гімну та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Валуєва наводить "СЕ". Микола вважає, що для поїздки росіян на Ігри зараз "невідповідний час".

"Можу тільки припустити, що здебільшого народ не підтримає тих, хто поїде. Занадто принизливо. Час невідповідний від слова зовсім", — сказав Валуєв.

У мережі розкритикували слова "народного обранця", наголосивши, що той жодного відношення до народу не має. Користувачі зазначили, що Миколу ніхто не вибирав, натякаючи на фактичну відсутність вибору у росіян.

Нагадаємо, російська влада не ухвалила остаточного рішення щодо відправки спортсменів на Олімпіаду в Парижі. Звучать голоси, як і "за", так і "проти". До речі, МОК проведе додаткову перевірку російських спортсменів, які кваліфікуються на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Напередодні МОК представив офіційний гімн нейтральних атлетів.