"Сокол" идет за юбилейным титулом: стартует финал плей-офф чемпионата Украины

Самый титулованный клуб, 14-кратный чемпион Украины, сыграет в финале с "Кременчугом"

В четверг, 21 марта, стартует финальная серия чемпионата Украины по хоккею сезона 2023/24. Сильнейшие команды отечественного чемпионата на данный момент – "Сокол" и "Кременчуг", будут выявлять лучшего в играх до четырех побед.

"Сокол" и "Кременчуг" являются, соответственно, первой и второй командами регулярного чемпионата Favbet League. На этом этапе соревнований столичная команда на четыре балла опередила главного соперника. Теперь настало время выявить сильнейшего по итогам сезона.

Без сенсаций в полуфинале

В полуфинальных сериях, которые стартовали 1 марта, "Сокол" без особых проблем переиграл земляков из "Кэпиталз" (4:1), проиграв лишь один матч в серии из пяти игр, а вот у "Кременчуга" была настоящая битва с "Днепром". Стоит отметить, что с командой из Херсона "Кременчуг" поделил 2-3 место в "регулярке", набрав одинаковое количество очков – по 62, но опередив соперника по дополнительным показателям, одержав на одну победу больше в чемпионате.

Собственно, преимущество своей площадки и стало главным фактором в победе команды из Кременчуга. В этой серии команды лишь по разу выиграли в гостях, но стабильно набирали очки дома. Правда, в регулярном чемпионате "Кременчуг" выиграл четыре очных матча против двух побед у "Днепра". Что касается седьмой игры, то матч, как и вся серия, прошел в равной и упорной борьбе, а соперники не сумели выявить победителя по итогам 60 минут – 1:1 и овертайм до гола. Решающий гол забил "Кременчуг", который вышел в финал благодаря шайбе Святослава Тимченко. Голевой эпизод произошел на 7-й минуте дополнительного периода.

Взять реванш за прошлый сезон

И теперь, в финальной серии, на льду сойдутся две сильнейшие команды Украины. А еще будет повторение прошлогодней серии между "Соколом" и "Кременчугом". В прошлом сезоне драматичная серия длилась до трех побед. И команды в четырех матчах дважды обменялись гостевыми победами. Во второй игре в Кременчуге и в четвертой в Киеве выиграли гости. Но и в решающей игре, состоявшейся в последний день марта прошлого года, "Кременчуг", принимавший "Сокол" как победитель регулярного чемпионата, не воспользовался преимуществом своей площадки, уступив в решающем матче – 0:1. Судьбу чемпионства год назад решила шайба нападающего "Сокола" Сергея Бабинца в ворота "Кременчуга" на 18-й минуте второго овертайма.

У "Кременчуга" теперь есть шанс на реванш, хотя, в этом году уже "Сокол" выступает с позиции силы. Столичная команда с явным преимуществом выиграла регулярный чемпионат и практически не имела проблем в матчах с "Кэпиталз". В то время как у соперника за плечами изнуряющая серия с "Днепром". С другой стороны, в хоккейной среде бытует мнение, что постоянная игровая практика гораздо лучше "простоев". И команда, которая постоянно проводит матчи, находится в лучшей игровой форме, нежели соперник.

Новый регламент серии

Если в прошлом сезоне, и полуфинальная и финальная серии игрались до трех побед, то год спустя на обеих стадиях плей-офф команды проводят игры до четырех побед. В случае ничьей в основное время соперники в полных составах играют еще полный период — 20 минут овертайма до первой заброшенной шайбы. В случае же ничьей в игровое время победителя определит серия буллитов. В таком формате команды провели все полуфинальные матчи и сыграют шесть матчей финальной серии.

А в случае, если финальная серия растянется на семь игр, то тогда количество овертаймов будет неограниченным. Мы получим настоящий хоккейный триллер с непредсказуемой концовкой, которая может растянуться на многие часы. Собственно, так случилось и в прошлом сезоне, когда "Сокол" в решающей игре с "Кременчугом" забил победный гол во втором овертайме. На тот момент шла уже 38-я минута дополнительного времени.

Чемпион против обладателя Кубка

Любопытно, что "Сокол", являющийся действующим чемпионом страны, сыграет против действующего же обладателя Кубка Украины. Полгода назад, 16 сентября 2023-го, "Кременчуг" в драматичном поединке добыл волевую победу над "Соколом" и впервые в истории завоевал Кубок Украины по хоккею. По ходу встречи команда, выступавшая на домашней арене "Айсберг", уступала столичным гостям со счетом 1:3. Но сумела совершить камбек и добыть волевую победу. Героем встречи стал Виталий Лялька, на счету которого две шайбы, в том числе победная за две минуты до конца матча – 4:3.

Также "Кременчуг" и "Сокол" разыграли Кубок Украины и в 2022 году. Тогда киевская команда добыла победу со счетом 4:1. Но, на сей раз, подопечные Дмитрия Сумца сумели взять реванш у флагмана украинского хоккея.

А единственное свое чемпионство "Кременчуг" оформил в 2020-м году. Сезон 2019/20 был прерван из-за коронавируса в середине февраля, но доигран уже летом-осенью. И 20 октября 2020-го года в решающем матче клуб из Полтавской области в овертайме одержал победу над "Донбассом" — 3:2. Тогда "Кременчуг" выиграл финальную серию из семи матчей – 4:3. До этого команда дважды играла в финале, но оба раза проигрывала "Донбассу" в сезонах 2016/2017 и 2018/2019. Кроме того, "Кременчуг" прервал тогда серию соперника: в предыдущих четырех сезонах чемпионом Украины становился именно "Донбасс".

С тех пор "Кременчуг" ни разу не выигрывал титул чемпиона Украины и на данный момент команда является обладателем лишь двух титулов – одного чемпионства и одного Кубка. При том, что в финалах команда играет регулярно.

С другой стороны, "Сокол" — самый титулованный клуб Украины, 14-кратный чемпион страны. У команды почти половина из титулов за историю в 29 чемпионатов Украины. Вслед за киевлянами идут "Донбасс" (8 титулов чемпиона), а также киевские "Беркут" (3), АТЭК (2) и "Компаньон" (1). И замыкает эту компанию с одним титулом "Кременчуг". Кстати, на данный момент ни "Донбасса", ни столичных "Беркута", АТЭКа и "Компаньона" не существует.

Букмекеры – за "Сокол", но с оговорками

Накануне финальной серии не могли не сказать своего слова букмекеры. Аналитики контор склонны считать фаворитом противостояния киевский "Сокол", но с некоторыми оговорками. Так, на победу киевлян в первом матче ставки принимаются с коэффициентом больше 2,0.

На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 2,20, в то время как на успех гостей – 2,95. Ничья в первом матче оценивается в 3,85 к 1, сообщает Favbet.

Любопытно, что "Сокол" выиграл у "Кременчуга" пять матчей подряд в нынешнем регулярном чемпионате, но проиграл последнюю, шестую. 19 февраля столичные хоккеисты на домашнем льду Дворца спорта проиграли сопернику со счетом 4:5.

Где смотреть?

Трансляции матчей финальной серии чемпионата Украины по хоккею будут доступны сразу на четырех платформах — Youtube ФХУ, Megogo, Суспільне.Спорт и Спорт1, 2, 3. Начало первой игры сегодня в киевском Дворце спорта – в 18.00

Отметим также, что все матчи финала, и в Киеве, и в Кременчуге, можно будет посмотреть вживую. Зрители уже с нового года допускаются на матчи во Дворце спорта в столице и на "Арене Айсберг" в Кременчуге.