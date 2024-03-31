Знаменитый украинский боксер завоевал чемпионский пояс (видео)

Украинский боксер впервые победил не нокаутом и завоевал пояс временного чемпиона WBC

В ночь на воскресенье, 31 марта, украинский боксер первого среднего веса (до 69,85 кг) Сергей Богачук (24-1, 23 КО) провел титульный поединок против американца Брайана Мендосы (22-4, 16 КО). Бой проходил в рамках андеркарда шоу Цзю — Фундора.

28-летний Богачук одолел 30-летнего Мендосу по итогам 12-и раундов. Все судьи были на стороне украинца, передает "Телеграф".

Сергей с первых минут взвинтил темп и не сбавлял оборотов до конца чемпионской схватки. Украинец намного лучше смотрелся в ринге и закономерно победил единогласным решением судей. Итоговый счет — 118-110 и 117-111 дважды. На счету украинца 24 победы в профи при одном поражении. Брайан, в сою очередь, проиграл свой 4 поединок в профи, имея в послужном списке 22 победы.

Полное видео боя Сергей Богачук — Брайан Мендоса

Лучшие моменты боя Богачук — Мендоса

Добавим, что в главном поединке на вечере бокса в Лас-Вегасе (США) австралиец Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей — 116-112, 113-115, 112-116. К слову, Фундора завоевал титулы WBC и WBO в весе Богачука. Добавим, что изначально планировалось, что украинец сразится с Себастьяном за титул WBC, однако организаторы шоу забрали большой бой у украинца, дав тому поединок за второстепенный пояс.

Напомним, украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (11-2, 9 КО) провел чемпионский бой против опытного Кубрата Пулева (31-3, 14 КО) из Болгарии. Ранее украинский гигант Цотне Рогава (6-0, 6 КО) одержал свою 6 досрочную победу в профи.