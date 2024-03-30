Богачук - Мендоса: прямая видеотрансляция чемпионского боя

Украинец оспорит вакантный титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе

В ночь на воскресенье, 31 марта, украинец Сергей Богачук (23-1, 23 КО) проведет титульный бой против американца Брайана Мендосы (22-3-0, 16 КО). В прошлом поединке украинский боксер нокаутировал представителя Ганы.

В прямом эфире в Украине бой Богачук — Мендоса покажет YouTube-канал промоутерской компании Premier Boxing Champions. Старт трансляции начнется в 31 марта в 00:00 по Киеву, бой украинца начнется позднее.

Прямая видеотрансляция боя Богачук — Мендоса пройдет в рамках андеркарда вечера бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет объединительный поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) Тим Цзю – Себастьян Фундора.

Прямая видеотрансляция андеркарда шоу Цзю — Фундора

Напомним, изначально Богачук должен был сразиться за титул чемпиона WBC против Фундоры (20-1-1, 13 КО). Однако 18 марта Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой Себастьяна с обладателем титула WBO в первом среднем весе Тимом Цзю. Богачуку тут же нашли нового соперника – Мендосу.

Ранее сообщалось, что долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов IBF, IBO, WBA, WBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри может не состояться.