Фьюри значительно похудел перед боем с Усиком (фото)

Британский боксер добился впечатляющих результатов со своим диетологом

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) находится в отличной форме перед предстоящим поединком против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO). Спортсмен очень сильно похудел за последние недели.

Диетолог Фьюри, Грег Марриотт, недавно опубликовал фотографию Фьюри без футболки. Поклонники британца не могут поверить, насколько стройным он выглядит, сообщает talkSPORT.

Один из фанатов написал: "Он никогда не выглядел таким рельефным".

Тайсон Фьюри

Другой написал: "Тайсон выглядит как никогда голодным, чтобы доказать свою состоятельность после боя с Нганну. Скоро мы увидим еще одно историческое выступление Фьюри".

Третий добавил: "Братан пытается получить 8 кубиков пресса для боя с Усиком".

Также Фьюри посетил матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль", после которого выложил свои фото в Instagram. В частности он сфотографировался возле поля, на трибуне и в подтрибунном помещении, с Алексом Фергюссоном.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри и Алекс Фергюссон

В предыдущем бою Фьюри одержал победу раздельным решением судей над камерунской звездой ММА Франсисом Нганну в одном из своих худших выступлений. После боя многие говорили о том, что Фьюри не воспринимал Нганну всерьез.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая.