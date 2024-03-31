Украинский "Халк" проиграл чемпионский бой "Кобре" (видео)

Украинец дал достойный бой именитому оппоненту

В субботу, 30 марта, украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (11-2, 9 КО) провел чемпионский бой против опытного Кубрата Пулева (31-3, 14 КО) из Болгарии. Украинец принял вызов Пулева фактически без подготовки, заменив в главном поединке шоу немца Махмуда Чарра (34-4, 20 КО), травмировавшегося накануне.

В поединке, который проходил в Софии (Болгария), Шевадзуцкий проиграл решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Пулев, который успел побоксировать на самом высшем уровне, без проблем довел бой до победы. Украинец лишь изредка угрожал именитому оппоненту. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному боксеру — 117-111 трижды. Таким образом, Пулев завоевал вакантный пояс WBA International.

На счету 42-летнего Кубрата по прозвищу "Кобра" 31 победа при 3 поражениях. 34-летний Игорь по прозвищу "Халк", в свою очередь, проиграл во второй раз, имея на счету 11 побед.

Полное видео боя Кубрат Пулев — Игорь Шевадзуцкий

Напомним, до этого Шевадзуцкий проигрывал только Мартину Баколе. Ранее сообщалось, что украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (6-0, 6 КО) одержал свою 6 досрочную победу в профессиональной карьере.