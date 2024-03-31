Відомий український боксер завоював чемпіонський пояс (відео)

Український боксер вперше переміг не нокаутом та завоював пояс тимчасового чемпіона WBC

У ніч на неділю, 31 березня, український боксер першої середньої ваги (до 69,85 кг) Сергій Богачук (24-1, 23 КО) провів титульний поєдинок проти американця Браяна Мендоси (22-4, 16 КО). Бій проходив у рамках андеркарда шоу Цзю — Фундора.

28-річний Богачук здолав 30-річного Мендосу за підсумками 12 раундів. Усі судді були на боці українця, передає "Телеграф".

Сергій з перших хвилин підняв темп і не зменшував обертів до кінця чемпіонської дуелі. Українець набагато краще виглядав у рингу та закономірно переміг одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 118-110 та 117-111 двічі. На рахунку Богачука 24 перемоги у профі за однієї поразки. Браян, у свою чергу, програв свій 4 поєдинок у профі, маючи в послужному списку 22 перемоги.

Повне відео бою Сергій Богачук — Браян Мендоса

Найкращі моменти бою Богачук — Мендоса

Додамо, що у головному поєдинку на вечорі боксу у Лас-Вегасі (США) австралієць Тім Цзю програв Себастьяну Фундорі роздільним рішенням суддів – 116-112, 113-115, 112-116. До речі, Фундора завоював титули WBC та WBO у вазі Богачука. Додамо, що спочатку планувалося, що Сергій побореться із Себастьяном за титул WBC, проте організатори шоу забрали великий бій в українця, давши поєдинок тому за другорядний пояс.

Нагадаємо, український суперваговик Ігор Шевадзуцький (11-2, 9 КО) провів чемпіонський бій проти досвідченого Кубрата Пулева (31-3, 14 КО) з Болгарії. Раніше український гігант Цотне Рогава (6-0, 6 КО) здобув свою 6 дострокову перемогу у профі.