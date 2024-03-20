Олимпийский призер по боксу оказался в приюте (фото)

Заслуженный мастер спорта нуждается в помощи

В один из приютов Днепра волонтеры перевезли олимпийского призера по боксу Виктора Мирошниченко. До последнего 64-летний бывший спортсмен находился в Украинске Покровского района Донецкой области.

Во время общения с журналистами "Радио Свобода" Мирошниченко рассказал о том, как оказался в приюте. По словам заслуженного мастера спорта, его родные остались в оккупированном Донецке и сейчас он остался абсолютно один, так как с ними не общается.

Выяснилось, что сейчас Виктор Мирошниченко не может самостоятельно передвигаться. Из-за бытовой травмы у него перебиты ноги, также у него есть проблемы со зрением. В Днепр его привезли из прифронтовой зоны, там он лежал в одной из больниц.

Журналистам именитый боксер заявил, что несмотря на то, что он родился в России, он любит Украину.

"А те лезут к нам… Я сам – русский, родители – мои русские. Но я люблю Украину – я здесь вырос, окончил школу, техникум, институт, боксировал, прославил этот край, Донбасс. То, что я сделал, – пусть еще попытаются повторить… Надо держаться. Надо верить в наших воинов, и мы победим", — сказал он.

В ближайшее время заслуженного мастера спорта планируют перевезти в более безопасное место — во Львовскую область.

Виктор Мирошниченко кроме серебра Олимпиады-1980 также брал серебряные медали чемпионата мира и "золото" чемпионата Европы. Карьеру он завершил в 25 лет, после чего попытался тренировать детей, но быстро сменил род деятельности. На Олимпиаде в Москве он дошел до финала, где уступил Петру Лесову из Болгарии.

Сам же Мирошниченко считает, что его засудили в финале. По его словам, соперник допустил запрещенный удар, из-за чего он получил рассечение брови.

Оперативно на информацию о тяжелой ситуации Виктора Мирошниченко отреагировал бывший чемпион мира Артем Далакян. Он предложил помочь легендарному украинскому боксеру.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно был опубликован рейтинг лучших боксеров мира и его лидером стал Александра Усик.