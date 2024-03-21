Фото Макрона с тренировки по боксу напрягло россиян: маскируют свой страх издевками

В РФ безобидные снимки вызвали острую реакцию

Личный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер опубликовал снимки Эммануэля Макрона во время тренировки по боксу. Фото за день набрало почти 11 тысяч лайков и множество комментариев, а россияне попытались высмеять политика, позиция которого в отношении российской агрессии в последнее время стала очень решительной.

Соазиг де ла Муассоньер разместил черно-белые фотографии Макрона на тренировке в instagram. Они стали предметом активного обсуждения в сети. Некоторые подозревают, что снимки могли быть отредактированы. Другие отмечают, что таким образом "Макрон готовится к борьбе с Владимиром Путиным".

Россияне же принялись высмеивать кадры, собирая в интернете критические фото и мемы. Так, на странице "ИноСМИ" в Facebook, они собрали "коллекцию" таких фото.

Стоит отметить, что не так давно риторика Макрона в отношении России резко изменилась, и в РФ на это остро отреагировали. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, заявил, что Франция уже "вовлечена в войну" в Украине, но может повысить степень своей вовлеченности.

"Да, безусловно, мы читаем заявления мосье Макрона. То, что Россия — противник для Франции, да, это очевидно. Собственно потому, что Франция уже втянута в войну в Украине, она косвенно участвует в этой войне. Но и, судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", — заявил Песков.

Напомним, в конце февраля Макрон на пресс-конференции по итогам Конференции в поддержку Украины заявил, что нельзя исключать, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине. В марте Макрон неоднократно отмечал, что французские войска могут оказаться в Украине в случае эскалации со стороны РФ. Он также предупреждал, что у Франции нет красных линий в ракурсе поддержки Украины. Также Макрон назвал условие, при котором западные войска могут зайти в Украину.

Как сообщал "Телеграф", директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция якобы уже готовит военный контингент для отправки в Украину. Он добавил, что французы уже воюют на стороне ВСУ и что на данный момент число погибших французов якобы "превысило психологически значимый порог" и правительство страны опасается сделать публичными "чувствительные данные".

Что стоит за изменениями в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по отношению к Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина читайте в интервью "Телеграфу" французского политолога, руководителя парижского Центра исследований и разработок политических решений (CERAP) и старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики (СЕРА) Николя Тензера: Почему Макрон изменил свою позицию относительно Украины? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа