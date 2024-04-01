"Негідник": у РФ бісяться через вчинок футболіста збірної України

Українець просто висловився про свій колишній клуб, який підіграв Росії

Агент російського півзахисника "Аталанти" Олексія Міранчука Вадим Шпіньов образив гравця "Дженоа" та збірної України Руслана Маліновського. Нещодавно український хавбек розкритикував "Аталанту", за яку він виступав кілька сезонів, за публікацію у соцмережах про успіх збірної Росії та Міранчука зокрема.

Відповідний коментар Шпіньова наводить "Чемпіонат". Агент назвав Маліновського "негідником" і видав свою версію на скандальну історію про Руслана та російського футболіста "Монако" Олександра Головіна. За словами Вадима, українець, виступаючи за "Марсель", особисто просив обмінятися футболками з росіянином, а потім усе видав так, що Головін сам до нього підійшов.

— Як Олексій, ви та "Аталанта" відреагували на коментар Маліновського?

— Не коментуватиму негідників, бо нормальна лексика закінчиться. Поведінка цієї людини багатогранна і багато разів показувалася.

У кожному матчі із Сашком Головіним він ініціював усі зустрічі, сам особисто просив обмінятися футболками, а потім видав це так, що Головін до нього підійшов. Це ж маячня! Сашко сидів у роздягальні, коли той стояв біля роздягальні довго і просив адміністраторів покликати Головіна, а потім вийшло так, — сказав Шпіньов.

Нагадаємо, Маліновський потрапив у скандал у Франції, обійнявши Головіна під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше Руслан вибачився за це.