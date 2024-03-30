"Тряпка и предатель": польский футболист объяснил, почему играет в России

Игрок выбрал деньги, а не честь

Польский футболист "Рубина" Мачей Рыбус, который долгое время играет в чемпионате РФ, рассказал, что столкнулся с травлей в соцсетях после своего решения не покидать Россию после начала большой войны в Украине. На данное решение игрока отреагировали даже польские власти.

Соответствующий комментарий Рібуса приводит sport.tvp.pl. Левый защитник рассказал, что не мог покинуть Россию, ведь здесь "он стал мужчиной", а также обеспечил себе будущее.

— Я получал различные сообщения. Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию. Убраться к черту и никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка и предатель.

— Это больно?

— Больно. Но когда я решил остаться в России, я знал, что меня может ожидать.

— У Себастиана Шиманьского и Рафала Августиняка не было такой дилеммы. Они просто уехали из России, но вы остались.

— Они не имели никакого отношения к этой стране. У них были контракты и все. Однако у меня там жена русская, двое сыновей, недвижимость и жизнь, которая складывается уже более десяти лет. По сути, именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее. Именно там я добился своих наибольших футбольных успехов. Оставить все это за один день было не так‑то просто, — сказал Рыбус.

Ранее тренер российского Пари Нижний Новгород Сергей Юран, который родился в Луганске, рассказал, что мечтает о мире между славянами. Правда, при этом экс-футболист упомянул про "нациков" в Украине. Напомним, сборная России по футболу может встретиться с командой строителей.