РФ официально обвинила Украину в преступном сговоре: подробности скандала

Российские пропагандисты активизировались после нового пранка Вована и Лексуса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах якобы попался на удочку российских пранкеров Вована и Лексуса. Российские власти уже не раз использовали их в своих целях, сделав из розыгрышей по телефону орудие провокаций.

Текст "беседы" Баха с пранкерами приводит российское пропагандистское издание "Р-Спорт". Российские пранкеры якобы поговорили с главой МОК от лица африканского чиновника. Томас якобы заявил, что поручил украинской стороне собирать информацию в Интернете о российских атлетах.

"Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями (в поддержку войны в Украине), он не может принимать участия в Играх.

У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями.

Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников", — цитирует Баха Р-Спорт.

На это заявление моментально отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. Она назвала произошедшее преступным сговором МОК и Украины. Якобы это делалось, чтобы отстранить сильных российских спортсменов.

"Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях", — написала Захарова.

Полное заявление Марии Захаровой

Добавим, что украинские спортивные СМИ регулярно публиковали статьи о российских спортсменах, которые получали приглашения на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом открыто поддерживая полномасштабное вторжение РФ в Украину. Иногда после огласки международные федерации исключали таких атлетов от соревнований.

Ранее Захарова начала истерить из-за слов мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что россиянам не рады на Олимпиаде-2024. В РФ многие известные личности начали оскорблять француженку.