РФ офіційно звинуватила Україну у злочинній змові: подробиці скандалу

Російські пропагандисти активізувалися після нового пранку Вована та Лексуса

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах нібито попався на вудку російських пранкерів Вована та Лексуса. Російська влада вже не раз використовувала їх у своїх цілях, зробивши з розіграшів по телефону знаряддя провокацій.

Текст "бесіди" Баха із пранкерами наводить російське пропагандистське видання "Р-Спорт". Російські пранкери нібито поговорили із главою МОК від імені африканського чиновника. Томас нібито заявив, що доручив українській стороні збирати інформацію в Інтернеті про російських атлетів.

"Якщо спортсмен з’являється десь із такими заявами (на підтримку війни в Україні), він не може брати участі в Іграх.

Ми маємо спеціальну спостережну комісію. І вони стежать за інтернетом, ЗМІ та публічними заявами.

Ми також пропонували українській стороні і не лише пропонували, а й просили надати нам їхню інформацію про поведінку таких спортсменів чи чиновників", — цитує Баха Р-Спорт.

На цю заяву моментально відреагувала представник МЗС РФ Марія Захарова у своєму telegram-каналі. Вона назвала те, що сталося, злочинною змовою МОК та України. Нібито це робилося, щоб усунути сильних російських спортсменів.

"Томас Бах вступив у політико-адміністративну та, очевидно, злочинну змову з однією конкретною стороною для усунення сильних спортивних конкурентів на міжнародних змаганнях", — написала Захарова.

Повна заява Марії Захарової

Додамо, що українські спортивні ЗМІ регулярно публікували статті про російських спортсменів, які отримували запрошення на міжнародні змагання у нейтральному статусі, відкрито підтримуючи повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Іноді після розголосу міжнародні федерації відстороняли таких атлетів зі змагань.

Раніше Захарова почала істерити через слова мера Парижа Анн Ідальго, яка заявила, що росіянам не раді на Олімпіаді-2024. У РФ багато відомих особистостей почали ображати француженку.