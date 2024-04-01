"Быть хамом в РФ становится нормальным": Губерниев послал мэра Парижа

Известный российский комментатор нахамил французской чиновнице

"Голос российского биатлона" Дмитрий Губерниев нахамил мэру Парижа Анн Идальго. Француженка недавно заявила, что россиянам на Играх-2024 будут не рады.

Соответствующий комментарий Губерниева приводит sport24.ru. Российский комментатор грубо ответил французской чиновнице.

"Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома.

Простые французы нас жалуют, поэтому юрисдикция мэра Парижа на Олимпиаде будет отсутствовать, потому что там правит олимпийская семья, которая выработала систему допуска.

Я прошу Идальго не ******* [врать], а идти в ж*пу", – сказал Губерниев.

В сети раскритиковали Губерниева за хамство. пользователи отметили, что современная Россия превращается в страну, где нормальным считается кому-то нахамить.

Напомним, пропагандистская машина РФ накинулась на мэра Парижа после ее слов. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Олимпиаде-2024 во Франции в нейтральном статусе, однако российские власти пока не решили, отправлять ли делегацию на соревнования.