Забудьте о мягких макаронах: итальянцы нарушают эту инструкцию ради идеальной пасты

Приготовление al dente помогает дольше сохранять чувство сытости после еды

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Итальянцы не варят макароны до полной мягкости: секрет идеальной пасты – в одной минуте

Итальянцы знают, как приготовить пасту так, чтобы она не разварилась и оставалась упругой внутри. Секрет заключается не в особом сорте макарон или дорогом оборудовании, а в том, чтобы снять их с плиты немного раньше, чем указано на упаковке.

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Как пишет издание Wprost, итальянский повар Маттео Брунетти, участник польской версии MasterChef, советует ориентироваться на время приготовления, указанное производителем, но сокращать его примерно на одну минуту. Например, если на упаковке указано 10 минут, макароны стоит варить 9, а иногда и 8 минут.

При этом повар советует полагаться не только на таймер. За три минуты до окончания варки нужно достать несколько макарон и попробовать их. Если они еще слишком твердые, можно оставить их в воде на одну-две минуты дольше.

Такой способ приготовления называют al dente, что с итальянского переводится как "на зуб". Правильно сваренная паста остается немного твердой внутри и слегка сопротивляется при жевании. В спагетти это можно заметить по маленькой белой точке внутри, а в пенне или ригатони – по тонкой белой полоске.

Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", сколько соли нужно добавлять в воду для макарон.