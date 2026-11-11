Экономия до 99 грн на мороженом: в "АТБ" максимально снизили цены

На отдельные позиции "Киевского пломбира" действует скидка 45%, а на Magnat – 40%

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В сети "АТБ" подешевело мороженое: по акционным ценам продают порционные стаканчики и большие упаковки. Предложения действуют до 17 ноября включительно, поэтому купить десерты дешевле можно и в последний день акции.

Какое мороженое предлагают со скидками и сколько оно стоит, рассказывает "Телеграф". Среди акционных вариантов есть пломбир в вафельных и картонных стаканчиках, мороженое с вареньем из голубики, а также Raspberry Cheesecake и "Hazelnut".

Подробнее об этом в материале: "Цены приятно удивят: какие товары в "АТБ" продают со скидками до 50%".

Самое дешевое из представленных предложений – мороженое "Киевский пломбир" в вафельном стаканчике весом 80 г. Его продают за 21,90 грн вместо 40,30 грн: это вариант небольшой порции по самой низкой цене среди перечисленных позиций.

"Киевский пломбир" в картонном стаканчике весом 140 г стоит 43,90 грн вместо 80,40 грн. Такую же акционную цену установили и на мороженое с черничным вареньем – обе позиции можно приобрести по 43,90 грн за упаковку.

Для тех, кто выбирает упаковку побольше, есть два предложения Magnat весом по 500 г: Raspberry Cheesecake и "Hazelnut". Каждое из них обойдется в 147,90 грн вместо 246,90 грн, независимо от того, какой из этих двух вкусов выбрать.

Пломбир в картонном стаканчике и мороженое с черничным вареньем стоят по 43,90 грн

Как сообщал "Телеграф", отличаются ли цены в "синих" и "черных" "АТБ".