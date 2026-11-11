В Нидерландах загадочно исчезла 15-летняя украинка: в стране массово пропадают подростки
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Телефон девочки выключен, а поиски после ее вечернего похода в магазин пока не дали результата
В нидерландском Воркуме разыскивают украинку Алину Алексееву. Она ушла в магазин вечером 9 ноября и не вернулась.
О розыске 15-летней Алины сообщает Hart van Nederland. Последний раз ее видели около 21:00 на улице Долтевал в Воркуме, в провинции Фрисландия.
В опубликованном в соцсети обращении указаны фамилия девушки и обстоятельства ее исчезновения: она вышла за покупками, после чего домой не вернулась. Автор просит распространять информацию в надежде помочь поискам.
Приметы Алины и телефоны для связи
Алина худощавого телосложения, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Ее рост – от 1,60 до 1,65 метра. Предположительно, на ней темная куртка, джинсы и худи с капюшоном.
В отдельной публикации автор обращения показал, как была одета девушка. К сообщению приложена ориентировка с ее снимком и описанием внешности.
Информацию, которая поможет установить местонахождение Алины, можно передать по бесплатному номеру. Контакт полиция Нидерландов указала в официальной карточке розыска.
Каких подростков уже нашли
В Мидделстуме полиция разыскивала другую 15-летнюю девушку. Теперь она найдена, сообщает Eemskrant. Сообщение о ее поисках было опубликовано 10 ноября 2026 года в 22:21 и обновлено 11 ноября в 10:32.
В Керкраде также завершились поиски двух 15-летних подростков. О том, что оба найдены, сообщает Drimble.
Сколько детей пропадает в Нидерландах
Полиция Нидерландов ежегодно получает около 16 тысяч заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Большинство из них возвращаются или находятся в короткие сроки.
"Если есть признаки того, что пропавший ребенок находится в опасности, мы задействуем все средства. В качестве крайней меры мы можем отправить AMBER Alert", – сообщила полиция Нидерландов.
Всего в стране ежегодно пропадают около 40 тысяч человек. Примерно 70% случаев разрешаются в течение 24 часов: пропавший возвращается сам или его находят, поясняет полиция.
Как сообщал "Телеграф", после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена произошел инцидент. Переводчик не сдержал своих эмоций.