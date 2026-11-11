В Нидерландах загадочно исчезла 15-летняя украинка: в стране массово пропадают подростки

Телефон девочки выключен, а поиски после ее вечернего похода в магазин пока не дали результата

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В нидерландском Воркуме разыскивают украинку Алину Алексееву. Она ушла в магазин вечером 9 ноября и не вернулась.

О розыске 15-летней Алины сообщает Hart van Nederland. Последний раз ее видели около 21:00 на улице Долтевал в Воркуме, в провинции Фрисландия.

В опубликованном в соцсети обращении указаны фамилия девушки и обстоятельства ее исчезновения: она вышла за покупками, после чего домой не вернулась. Автор просит распространять информацию в надежде помочь поискам.

Автор обращения просит распространить информацию об исчезновении девушки

Приметы Алины и телефоны для связи

Алина худощавого телосложения, со светлой кожей и светлыми волосами с рыжеватым оттенком. Ее рост – от 1,60 до 1,65 метра. Предположительно, на ней темная куртка, джинсы и худи с капюшоном.

Сведения о местонахождении девушки можно передать полиции Нидерландов

В отдельной публикации автор обращения показал, как была одета девушка. К сообщению приложена ориентировка с ее снимком и описанием внешности.

В обращении о поисках Алины опубликованы ее приметы и одежда

Информацию, которая поможет установить местонахождение Алины, можно передать по бесплатному номеру. Контакт полиция Нидерландов указала в официальной карточке розыска.

Каких подростков уже нашли

В Мидделстуме полиция разыскивала другую 15-летнюю девушку. Теперь она найдена, сообщает Eemskrant. Сообщение о ее поисках было опубликовано 10 ноября 2026 года в 22:21 и обновлено 11 ноября в 10:32.

В Керкраде также завершились поиски двух 15-летних подростков. О том, что оба найдены, сообщает Drimble.

Сколько детей пропадает в Нидерландах

Полиция Нидерландов ежегодно получает около 16 тысяч заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Большинство из них возвращаются или находятся в короткие сроки.

"Если есть признаки того, что пропавший ребенок находится в опасности, мы задействуем все средства. В качестве крайней меры мы можем отправить AMBER Alert", – сообщила полиция Нидерландов.

Всего в стране ежегодно пропадают около 40 тысяч человек. Примерно 70% случаев разрешаются в течение 24 часов: пропавший возвращается сам или его находят, поясняет полиция.

Как сообщал "Телеграф", после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена произошел инцидент. Переводчик не сдержал своих эмоций.