Гвоздик - Бенавидес: названа дата чемпионского боя

На кону будет стоять титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе

Бой между экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком, который ранее в 6-м раунде нокаутировал латвийского боксера Ричардса Болотникса, и обладателем "временного" титула WBC во втором среднем весе американцем Давидом Бенавидесом состоится 22 июня. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Об этом сообщил сам украинский боксер в своем Instagram.

Поединок будет принимать американский Хьюстон, в рамках одного шоу с боем непобежденных американцев Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина в легком весе. Ранее была информация, что вечер бокса, где в главном событии чемпион WBA Дэвис сразится против Мартина, пройдет 15 июня на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Анонс боя Александра Гвоздика

Бенавидес проводит профессиональные поединки с 2013 года и до сих пор не проиграл ни одного: 28 побед, 24 из которых — досрочные. Cвой последний поединок он провел в ноябре 2023 года. Давид победил Деметриуса Андраде, который отказался продолжать бой после шестого раунда.

Гвоздик в своем последнем бою нокаутировал бразильского боксера Исаака Родригеса. Это третья победа Александра после возобновления карьеры.