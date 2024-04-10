Гвоздик — Бенавідес: названо дату чемпіонського бою

На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі

Бій між екс-чемпіоном світу у напівважкій вазі Олександром Гвоздиком, який раніше у 6-му раунді нокаутував латвійського боксера Річардса Болотнікса, та володарем "тимчасового" титулу WBC у другій середній вазі американцем Давидом Бенавідесом відбудеться 22 червня. На коні поєдинку стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Про це повідомив сам український боксер у своєму Instagram.

Поєдинок прийматиме американський Х’юстон, в рамках одного шоу з боєм непереможених американців Джервонти Девіса та Френка Мартіна у легкій вазі. Раніше була інформація, що вечір боксу, де у головній події чемпіон WBA Девіс побореться проти Мартіна, відбудеться 15 червня на арені T-Mobile у Лас-Вегасі.

Анонс бою Олександра Гвоздика

Бенавідес проводить професійні поєдинки з 2013 року і досі не програв жодного: 28 перемог, 24 з яких дострокові. Cвій останній поєдинок він провів у листопаді 2023 року. Давид переміг Деметріуса Андраде, який відмовився продовжувати бій після шостого раунду.

Гвоздик у своєму останньому бою нокаутував бразильського боксера Ісаака Родрігеса. Це третя перемога Олександра після поновлення кар’єри.