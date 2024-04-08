"С такими своими и врагов не нужно": украинский гранд "мародерит" футболистов, пользуясь обстрелами

Конкуренты хотят переманить игроков академии клуба из Кривого Рога

Директор Академии "Кривбасса" Олег Чайка рассказал о ситуации после обстрела Днепра 2 апреля. Одна из ракет повредила здание Днепровского профессионального колледжа спорта, частью которого отделение клубной Академии.

Руководитель шокирован моральными качествами скаутов одного из грандов украинского футбола. Об этом он заявил в комментарии клубной пресс-службе.

На вопрос, были ли какие-то предложения поддержки от других клубов, Чайка ответил: "Честно говоря, эта ситуация шокировала нас дважды. Прилет – это очередной террористический акт нашего неадекватного соседа, почти каждый день терроризирующего мирное население Украины.

А вот то, чему действительно нет объяснения. В день трагедии некоторым нашим юным игрокам позвонили по телефону скауты одного из наших грандов и предложили переехать и тренироваться с их клубом, якобы, в безопасности. Сразу после прилета! Не всей команде, а только точечно сильнейшим игрокам. Это просто не укладывается в уме. Это же мародерство какое-то? Как говорится, с такими "своими" и врагов не нужно", – сказал Чайка.

Ранее сообщалось, что "Кривбасс" признан критически важным клубом для функционирования экономики. Это означает, что футболисты, тренерский штаб и клубные работники "Кривбасса" будут забронированы от мобилизации.