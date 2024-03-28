Опять "украинские националисты": у Путина выдвинули новые обвинения по теракту в "Крокусе"

РФ все активнее обвиняет Украину

Россия продолжает бездоказательно обвинять Украину в теракте в "Крокус Сити Холл". На этот раз там заявили, что наша страна якобы еще и финансировала исполнителей преступления.

Об это заявили в Следственном комитете РФ. Так, российские правоохранители доложили председателю Следкома о том, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. Этой финансовой поддержкой якобы занимались "украинские националисты".

"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", — утверждают оккупанты.

По их голословным заявлениям, в их распоряжении якобы имеются "подтвержденные данные" о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты "из Украины, которые использовались при подготовке преступления".

Напомним, что ранее прямо обвинил Украину и глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, спецслужбы Украины якобы помогали радикалам-исламистам в теракте. Глава ГУР МО Украины Буданов называет эти обвинения чушью и заявляет, что Россия знала о теракте еще с середины февраля, но допустила его.