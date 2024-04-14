"Слава ЗСУ!": Украинский боксер брутально нокаутировал соперника в чемпионском бою и поблагодарил защитников (видео)

Украинец завоевал пояс чемпиона Европы по версии EBU в тяжелом весе

В субботу, 13 апреля, непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий (19-0, 15 КО) провел чемпионский поединок бой против небитого немца Гранита Шала (15-1, 5 КО). После боя украинец обратился к защитникам родины.

Публичное заявление Захожий сделал сразу после победы. Александр во втором раунде брутально нокаутировал соперника. Об этом сообщает "Телеграф".

"Хочу отправить месседж для украинских воинов, они сейчас защищают нашу страну. Большое уважение для них, если бы не они, мы не смогли бы сейчас здесь находиться, боксировать и поднимать украинский флаг. Каждый раз мы это показываем и хотим только доказать, что мы можем быть в Европе, мы идем в Европу.

Украина превыше всего. Слава Украине. Слава ВСУ", – сказал Захожий.

Полное видео боя Захожий — Шала:

После боя Александр обратился к публике на украинском языке.

Напомним, от боя с Шалой отказались бывшие соперники украинского чемпиона Александра Усика. Добавим, что перед поединком в Берлине Захожий выступил на вечере бокса в Гамбурге (Германия), где за три раунда расправился с местным бойцом Мухаммедом Али Дурмазом.