"Слава ЗСУ!": Український боксер брутально нокаутував суперника у чемпіонському бою та подякував захисникам (відео)

Українець завоював пояс чемпіона Європи за версією EBU у важкій вазі

У суботу, 13 квітня, непереможний український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий (19-0, 15 КО) провів чемпіонський поєдинок бій проти небитого німця Граніта Шала (15-1, 5 КО). Після бою українець звернувся до захисників батьківщини.

Публічну заяву Захожий зробив одразу після перемоги. Олександр у другому раунді брутально нокаутував суперника. Про це повідомляє "Телеграф".

"Хочу відправити меседж для українських воїнів, вони зараз захищають нашу країну. Велика повага для них, якби не вони, ми не змогли б зараз тут перебувати, боксувати та підіймати український прапор. Щоразу ми це показуємо і хочемо лише довести, що ми можемо бути у Європі, ми йдемо у Європу.

Україна понад усе. Слава Україні. Слава ЗСУ”, – сказав Захожий.

Повне відео бою Захожий — Шала:

Після бою Олександр звернувся до публіки українською мовою.

Нагадаємо, від бою з Шалою відмовилися колишні суперники українського чемпіона Олександра Усика. Додамо, що перед поєдинком у Берліні Захожий виступив на вечорі боксу в Гамбурзі (Німеччина), де за три раунди розправився з місцевим бійцем Мухаммедом Алі Дурмазом.