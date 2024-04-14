"Слава ЗСУ!": Український боксер брутально нокаутував суперника у чемпіонському бою та подякував захисникам (відео)
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Українець завоював пояс чемпіона Європи за версією EBU у важкій вазі
У суботу, 13 квітня, непереможний український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий (19-0, 15 КО) провів чемпіонський поєдинок бій проти небитого німця Граніта Шала (15-1, 5 КО). Після бою українець звернувся до захисників батьківщини.
Публічну заяву Захожий зробив одразу після перемоги. Олександр у другому раунді брутально нокаутував суперника. Про це повідомляє "Телеграф".
"Хочу відправити меседж для українських воїнів, вони зараз захищають нашу країну. Велика повага для них, якби не вони, ми не змогли б зараз тут перебувати, боксувати та підіймати український прапор. Щоразу ми це показуємо і хочемо лише довести, що ми можемо бути у Європі, ми йдемо у Європу.
Україна понад усе. Слава Україні. Слава ЗСУ”, – сказав Захожий.
Повне відео бою Захожий — Шала:
Після бою Олександр звернувся до публіки українською мовою.
Нагадаємо, від бою з Шалою відмовилися колишні суперники українського чемпіона Олександра Усика. Додамо, що перед поєдинком у Берліні Захожий виступив на вечорі боксу в Гамбурзі (Німеччина), де за три раунди розправився з місцевим бійцем Мухаммедом Алі Дурмазом.