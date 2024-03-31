Украинского боксера представили под другим флагом перед чемпионским боем (фото)

В сети заметили и другие недочеты организаторов шоу

В субботу, 30 марта, украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (11-2, 9 КО) проиграл титульный бой Кубрату Пулеву (31-3, 14 КО). Организаторы шоу бокса в Софии (Болгария) допустили странную ошибку во время объявления участников главного боя вечера.

Об этом сообщает LuckyPunch. Во время выхода украинского "Халка" на ринг организаторы почему-то прикрепили к его изображению флаг Камеруна.

Во время выхода Игоря на ринг на экране появилось его фотография под флагом африканского государства. Примечательно, что на шортах боксера была надпись "Украина".

Организаторы вечера бокса в Болгарии представили Игоря Шевадзуцкого под флагом Камеруна

В сети раскритиковали организаторов вечера бокса в Софии за такую халатность. Пользователи обратили внимание, что организаторы также несвоевременно выключили музыку во время гимна Украины.

Добавим, что Шевадзуцкий, который вышел на бой с Пулевым на коротком уведомлении, достойно смотрелся против одного из сильнейших боксеров дивизиона. Игорь выстоял 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Пулеву — 117-111 трижды. Таким образом, болгарин завоевал вакантный пояс WBA International. К слову, Кубрат должен был драться за регулярный пояс WBA, однако его соперник Махмуд Чарр из Германии травмировался, из-за чего на шоу позвали украинца.

Напомним, украинский боксер первого среднего веса (до 69,85 кг) Сергей Богачук успешно провел титульный поединок против американца Брайана Мендосы. Этот бой состоялся в андеркарде шоу Цзю — Фундора.