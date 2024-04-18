С двумя чемпионами мира в группе: женская сборная Украины по гандболу узнала соперник на Евро

Украинки впервые за 10 лет сыграют на Евро

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц в финальной части чемпионата Европы 2024. Жеребьевка турнира состоялась в четверг, 18 апреля, впервые в нем сыграют 24 команды.

Сборная Украины сыграет в группе F, в которую также вошли команды Нидерландов, Германии и Исландии, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины. Команды этого квартета проведет групповой раунд в австрийском Инсбруке.

Сборная Нидерландов выигрывала золото ЧМ-2019 и бронзу ЧЕ-2018. "Оранжевые" выиграли все 6 матчей в квалификации на Евро. Команда заняла 5 место на ЧМ-2023 и 6 место на Евро-2022. В свою очередь, сборная Германии — чемпионки мира 1993 года и трехкратные призеры Евро (1996, 2006 и 2008 годы). Немки выиграли все 6 матчей в квалификации к Евро, в частности дважды победили сборную Украины. Также немки заняли 6 место на ЧМ-2023 и заняли 7 место на прошлом Евро в 2022 году.

А вот сборная Исландии в отборе на Евро дважды проиграла Швеции и по два раза победила команды Фарер и Люксемубрга. Прошли квалификацию со второго места. Исландия заняла 25 место на ЧМ-2023. Будут играть на Евро третий раз в своей истории и впервые с 2012 года. На Евро 2010 и 2012 не выиграли ни одного матча.

Украина впервые за 10 лет отобралась на женский чемпионат Европы по гандболу. В отборочном турнире наша команда заняла второе место в группе и пропустила вперед только сборную Германии.

Финальный раунд чемпионата Европы по гандболу состоится с 28 ноября по 15 декабря. Турнир будут принимать три страны: Австрия, Венгрия и Швейцария.