З двома чемпіонами світу у групі: жіноча збірна України з гандболу дізналася суперників на Євро

Українки вперше за 10 років зіграють на Євро

Жіноча збірна України з гандболу дізналася суперниць у фінальній частині чемпіонату Європи 2024 року. Жеребкування турніру відбулося у четвер, 18 квітня, вперше у ньому зіграють 24 команди.

Збірна України зіграє у групі F, до якої також увійшли команди Нідерландів, Німеччини та Ісландії, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України. Команди цього квартету проведуть груповий раунд у австрійському Інсбруку.

Збірна Нідерландів вигравала золото ЧС-2019 та бронзу ЧЄ-2018. "Помаранчеві" виграли усі 6 матчів у кваліфікації на Євро. Команда посіла 5 місце на ЧС-2023 та 6 місце на Євро-2022. У свою чергу, збірна Німеччини — чемпіонки світу 1993 року та триразові призери Євро (1996, 2006 та 2008 роки). Німки виграли всі 6 матчів у кваліфікації до Євро, зокрема двічі перемогли збірну України. Також німкені посіли 6 місце на ЧС-2023 та посіли 7 місце на минулому Євро у 2022 році.

А ось збірна Ісландії у відборі на Євро двічі програла Швеції та двічі перемогла команди Фарер та Люксемубрга. Пройшли кваліфікацію із другого місця. Ісландія посіла 25 місце на ЧС-2023. Гратимуть на Євро втретє у своїй історії та вперше з 2012 року. На Євро 2010 та 2012 не виграли жодного матчу.

Україна вперше за 10 років відібралася на жіночий чемпіонат Європи із гандболу. У відбірному турнірі наша команда посіла друге місце у групі та пропустила вперед лише збірну Німеччини.

Фінальний раунд чемпіонату Європи з гандболу відбудеться з 28 листопада до 15 грудня. Турнір прийматимуть три країни: Австрія, Угорщина та Швейцарія.