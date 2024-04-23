"Тратятся триллионы, а дамбу мыши проели": советский чемпион обалдел от действий "Газпрома"

Бывший спортсмен поддерживает российскую власть, но в данное ситуации промолчать не сумел

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российские власти, которые, по его мнению, разбрасываются деньгами вместо того, чтобы помочь своим гражданам. Российские города продолжают уходить под воду из-за существенного увеличения уровня воды в реках.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит legalbet.ru. "Газпром" собирается спонсировать венгерский футбольный клуб "Ференцварош" и уже сотрудничает с сербской "Црвеной Звездой".

"Какая разница, кого они будут поддерживать, если нас никто не спрашивает? Мое мнение: я категорически против! Контроля в стране ноль.

На обустройство площади вокруг администрации Оренбурга ушло в 167 раз больше денег, чем на строительство дамбы.

Так о чем тут говорить! Кто отчитывается за это? Тратятся триллионы, а дамбы нет – то мыши проели, то суслики!

Безусловно, странно спонсировать сейчас европейский клуб. У нас в России футбола нет, но венгров будем поддерживать.

В стране проблем выше крыши! Нужны сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить то, что затоплено. Люди потеряли все, а мы говорим о футболе. Ну какой футбол? И причем здесь Венгрия?", — заявил Тихонов.

Напомним, в Орске (РФ) прорвало дамбу. В этом обвинили грызунов, которые якобы ее прогрызли.

Напомним, из-за контракта с "Газпромом" "Црвена Звезда" согласилась на товарищеский матч с российским "Зенитом". В марте 2024 года сербы с почестями приняли российский клуб.