Уровень воды растет катастрофически быстро: еще одна река начала затапливать город РФ (видео)

В центре города звучит сирена

Российские города продолжают уходить под воду из-за существенного увеличения уровня воды в реках. Так всего лишь за 2 часа уровень воды в реке Тобол у Курган вырос на 18 см.

Он составляет 883 см при опасной отметке 850 см. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что за сутки уровень воды в Тоболе вырос на 123 см. В Кургане была объявлена эвакуация, о которой каждые два часа оповещает сирена.

Курган на карте

По данным росСМИ, вода продолжает заходить в микрорайон Тополя. Также она перешла дорогу на Челноково, затопив ряд СНТ. Власти региона добавляют, что в Кетовском округе, где была преодолена отметка 10 м, уровень воды растёт на 2—11 см. По данным МЧС, интенсивный рост с динамикой 30—100 см продолжится в ближайшие два дня.

На одном из фото из Кургана даже видно, что вода, которая прибывает, начинает приносить бытовую технику из ранее затопленных регионов. Так река прибила к берегу холодьник.

Что известно о наводнении в других регионах:

в Ишимском районе Тюменской области власти эвакуируют 14 населённых пунктов из зоны возможного подтопления;

в Курганской области остаются подтопленными более 660 многоквартирных и свыше 2,3 тыс. дачных домов, а также пять мостов и девять участков дорог, сообщили в МЧС;

в оренбургском Илеке уровень воды в реке Урал поднялся выше критического на 28 см, достигнув 918 см;

у Оренбурга уровень воды снизился на 34 см и составляет 1109 см, заявили в областном гидрометцентре.

Ранее "Телеграф" писал, что в России продолжают происходить масштабные наводнения. Вслед за Орском и Оренбургом под воду начал уходить Томск. Вышедшая из берегов река Томь разрушила дорогу под Коммунальным мостом на левобережье города.