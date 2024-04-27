МОК допустил на Олимпиаду две стороны конфликта: Бах ответил на выпады России

Немецкий спортивный функционер своим заявлением наверняка вызвал истерику в РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) допустит палестинских спортсменов на Олимпиаду-2024. Накануне МОК решил допустить израильских атлетов на Игры в Париже, что очень не понравилось РФ.

Об этом заявил глава МОК Томас Бах в комментарии france24. МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024, даже если они не пройдут квалификацию.

"Мы взяли на себя четкое обязательство, что даже если ни один (палестинский) спортсмен не сможет отобраться… тогда НОК (Национальный олимпийский комитет) Палестины получит выгоду от приглашений, как и другие национальные олимпийские комитеты, которые не имеют квалифицированных спортсменов.

Таких атлетов будет от шести до восьми", – сказал Бах.

Кроме того, Бах объяснил, почему МОК наложил санкции против РФ, разрешив им выступить на Играх-2024 только в нейтральном статусе и с другими ограничениями. Немец отметил, что "ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная".

Напомним, в РФ заявили, что Бах стал президентом МОК с их помощью, а теперь Томас принимает решения против России.