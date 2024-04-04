"Мразь, его папа стрелял в русских": в РФ накинулись на немецкого чиновника, которого "назначил" Путин

Немец Томас Бах возглавляет мировой спорт с 2013 года

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оскорбила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Немецкий спортивный функционер в беседе с российскими пранкерами Лексусом и Вованом якобы заявил, что поручил Украине собирать информацию в Интернете о российских атлетах.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит "Матч ТВ". Бывшая лыжница заявила, что больше не уважает Баха.

— Томас Бах заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, которые могли повлечь за собой санкции и недопуск на Олимпийские игры в Париже.

— Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона.

Ни для кого не секрет, что во время войны (Второй мировой) его папа стрелял в русских. Если я когда-то увижу Баха, я уже никогда не пожму ему руку, — заявила Вяльбе.

Стоит отметить, что недавно вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко признался, что Россия сделала все для победы Баха на выборах президента МОК, однако тот так и не стал прислуживать Владимиру Путину.

Напомним, мэр Тронхейма (Норвегия) Кент Ранум выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира 2025 года, что вызвало истерику у Вяльбе. К слову, Елена считает, что иностранцы завидуют РФ.