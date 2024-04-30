Операция не требуется: игрок сборной Украины сможет принять участие в Евро-2024

Врачи озвучили вердикт игроку "Эвертона" Виталию Миколенко

Защитник английского "Эвертона" и национальной сборной Украины по футболу Виталий Миколенко рассказал о последствиях повреждения голеностопа, которое он получил в матче АПЛ с "Ливерпулем". Украинец в том матче травмировался в конце первого тайма.

Футболист прошел дополнительное обследование и сообщил радостную информацию. Ему не понадобится операция, он будет восстанавливаться и хочет успеть набрать форму к Евро. Об этом Миколенко написал у себя в Instagram.

"Во-первых, хочу сказать всем большое "Спасибо" за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция, и теперь моя цель восстановиться как можно скорее, и, надеюсь, увидимся на Евро", – написал Виталий.

24-летний Миколенко провел в текущем сезоне за "Эвертон" 34 матча во всех турнирах и забил два гола. Контракт украинского защитника с английским клубом действителен до июня 2028 года.

Виталий дебютировал в составе национальной сборной Украины в 2018 году и сыграл за нее 39 поединков, в которых забил один мяч и оформил два ассиста. Был включен в официальную заявку сборной Украины для участия в матчах чемпионата Европы-2020. На турнире сыграл в четырёх матчах сборной Украины, которая дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Миколенко рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы.