Операція не потрібна: гравець збірної України зможе взяти участь у Євро-2024

Лікарі озвучили вердикт гравцю "Евертона" Віталію Миколенку

Захисник англійського "Евертона" та національної збірної України з футболу Віталій Міколенко розповів про наслідки пошкодження гомілкостопу, яке він отримав у матчі АПЛ з "Ліверпулем". Українець у тому матчі травмувався наприкінці першого тайму.

Футболіст пройшов додаткове обстеження та повідомив радісну інформацію. Йому не знадобиться операція, він відновлюватиметься і хоче встигнути набрати форму до Євро. Про це Миколенко написав у себе в Instagram.

"По-перше, хочу сказати всім велике "Спасибі" за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя мета відновитися якнайшвидше, і, сподіваюся, побачимось на Євро", – написав Віталій.

24-річний Миколенко провів у поточному сезоні за "Евертон" 34 матчі у всіх турнірах та забив два голи. Контракт українського захисника з англійським клубом діє до червня 2028 року.

Віталій дебютував у складі національної збірної України у 2018 році та зіграв за неї 39 поєдинків, у яких забив один м’яч та оформив два асиста. Був включений до офіційної заявки збірної України для участі у матчах чемпіонату Європи-2020. На турнірі зіграв у чотирьох матчах збірної України, яка дійшла до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що Миколенко ризикує пропустити Євро-2024 через травму.