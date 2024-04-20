Российская чемпионка ждет отмашки от Путина, чтобы выступить на Олимпиаде

Спортсменка боится реакции властей РФ

Шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова заявила, что не боится осуждений из-за нейтрального статуса, однако тут же добавила, что не пойдет против своего государства. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить представителей страны-агрессора на Игры, но с некоторыми ограничениями.

Соответствующий комментарий Ефимовой приводит Р-Спорт. Юлия призналась, что мечтает о "золоте" Олимпиады и не боится осуждений на родине за участие на Играх без флага и гимна, однако "не пойдет наперекор стране".

– Сейчас особенно много дискуссий на тему нейтрального статуса российских спортсменов. Кто-то не видит в этом ничего плохого, а кто-то сравнивает нейтральных атлетов с бо*жами. Вас подобные высказывания не задевают?

– Не задевают. В дальнейшем я, конечно, буду мониторить ситуацию, естественно, если все будет совсем плохо, я не перейду черту, не пойду наперекор стране. Но если будет возможность и разрешат поехать, я с удовольствием приму участие в Олимпиаде, – сказала Ефимова.

Напомним, в России до сих пор не определились, отправлять ли спортсменов на Олимпиаду-2024. Некоторые говорят, что это унизительно, а в Кремле переложили ответственность в этом вопросе на спортивные Федерации.