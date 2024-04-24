Лукашенко стал пиратом: Беларусь покажет Евро-2024 без согласия УЕФА

УЕФА пока никак не отреагировал на решение властей Беларуси

Министерство информации Беларуси разрешило показывать в стране матчи чемпионата Европы-2024 по футболу без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). К слову, сборная Беларуси не была отстранена от квалификации на Евро-2024, в отличие от команды России.

Документ официально опубликован на правовом интернет-портале РБ. УЕФА был внесен в перечень правообладателей из "недружественных" стран, согласие которых на трансляцию их контента не требуется.

Таким образом, Беларусь покажет телезрителям пиратскую версию трансляцию Евро-2024 в Германии. В 2023 году в Беларуси легализовали параллельный импорт, то есть ввоз товаров без согласия правообладателя. Закон, который действует до конца 2024-го, позволяет без разрешения использовать в стране объекты интеллектуальной собственности, если правообладатель из "недружественного" государства запретил или не дал на это согласие.

В Беларуси уже показывали спортивные мероприятия в пиратских трансляциях на госканалах, в частности выступления нейтральных теннисисток из Беларуси Виктории Азаренко и Арины Соболенко на Australian Open-2023 и Australian Open-2024. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является давним болельщиком обеих спортсменок.