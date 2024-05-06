"Чертова дюжина" лицензий в Париж-2024: легкоатлеты берут и количеством, и качеством

Сборная Украины будет широко представлена на главном старте 4-летия

До старта Олимпийских игр в Париже остается два с половиной месяца и в эти дни проходят заключительные квалификационные старты. В зоне особого внимания – медалеемкие виды спорта, где каждый спортсмен может бороться сразу за несколько наград. Одним из таких видов является "королева спорта" легкая атлетика.

Накануне украинские легкоатлеты уже завоевали 13-ю лицензию на Олимпиаду-2024. Наша четверка в смешанной эстафете второй раз подряд примет участие в Играх. При этом, в составе четверки есть спортсмены уже завоевавшие лицензии в индивидуальных дисциплинах.

В эстафете – впервые за 8 лет

В смешанной эстафете 4х400 метров лицензию для Украины завоевала четверка в составе Александр Погорилко, Татьяна Мельник, Даниил Даниленко и Анна Рыжикова. Они финишировали вторыми в решающем забеге на квалификационных соревнованиях в Нассау (Багамские острова) и выполнили главную задачу на соревнования.

При этом, украинской команде достались достаточно сложные соперники. Чего стоили только сборная Великобритания, которая в итоге выиграла забег, или команда Ботсваны. Все время рядом были и испанцы. Но, как и обещала перед стартом лидер украинской команды Анна Рыжикова, наша четверка сделала на дорожке все возможное и невозможное.

Примечательно, что эта лицензия не именная. И тренерский штаб сборной Украины может хоть полностью изменить состав. В свою очередь, Рыжикова и Погорилко ранее уже завоевали именные лицензии. Анна выступит в дисциплине 400 метров с барьерами, а Александр завоевал лицензию в 400-метровке на "гладкой" дистанции, без барьеров. 24-летний спортсмен победил на соревнованиях в Виллемстадте (Кюрасао), его итоговый результат – 44,94 секунды. Украинец выполнил олимпийский норматив (45,00 секунды) и установил новый рекорд Украины, улучшив достижение Виталия Бутрима на 0,07 секунды.

Стоит также особо отметить, что у Украины будет представительство на 400-метровке впервые после Олимпиады-2016. Погорилко впервые в карьере поедет на Олимпийские игры.

В компанию к Рыжиковой и дуэт в ходьбе

В барьерном беге на дистанции 400 метров компанию Анне Рыжиковой составит Виктория Ткачук. А Елена Собчук и Мария Сахарук завоевали лицензии в спортивной ходьбе, на дистанции 20 км. Также у украинской сборной есть лицензия и в смешанной эстафете в марафоне в спортивной ходьбе. Эта лицензия не именная, но, стоит отметить, что ее завоевали та же Елена Собчук и Иван Бензерук.

Кроме того, Михаил Кохан завоевал лицензию в метании молота, а Марина Бех-Романчук – в тройном прыжке. При этом, Бех-Романчук уже сделала окончательный выбор в пользу тройного прыжка. Если на ЧМ-2019 она завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в длину, то победу на чемпионате Европы-2022, Европейских играх-2023 и серебро чемпионата мира-2023 завоевала уже в тройном прыжке. И сейчас она является едва ли не главным претендентом на медали Олимпиады в Париже.

Главная надежда

Если легкая атлетика является общепризнанной "королевой спорта", то женские прыжки в высоту для украинских болельщиков впору назвать "королевой королевы". Ведь украинки практически постоянно занимают призовые места крупнейших легкоатлетических соревнований. Нередки случаи и когда наши спортсменки полностью оккупируют пьедестал на этапах "Бриллиантовой лиги" или других престижных международных стартов. И максимальная квота для страны – в три участницы, в данном случае абсолютно логична.

Украину представят на Играх Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих. И от каждой из них украинские болельщики вправе ждать медальных результатов. Но "королевой" отечественных прыжков в высоту, безусловно, является Ярослава Магучих. Спортсменка из Днепра выигрывала чемпионаты мира и Европы и на открытом стадионе, и в помещениях, имея в коллекции все четыре титула, а ЧЕ в помещениях и вовсе выигрывала дважды.. Также у Магучих шесть титулов победительницы турниров Бриллиантовой лиги. Три года назад на Олимпиаде в Токио-2020 (Игры были перенесены на 2021-й год из-за пандемии коронавируса) Ярослава завоевала бронзовую медаль. Теперь, летом 2024-го, самое время закрыть последнюю "брешь" — завоевать олимпийское золото, последнюю награду, которой не хватает спортсменке, чтобы ее коллекция наград была полной.

"Конечно, самый главный старт сезона, четырехлетия, да что там, всей карьеры — это Олимпийские игры. Это будут мои вторые Игры. Хочется показать максимально классный результат и все, на что я способна. Надо натренироваться и подойти к этому турниру максимально в сильнейшей форме, как в психологическом плане, так и в физическом", — делится Ярослава, которая уже вовсю готовится к Играм.

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В середине апреля, за 3 месяца до старта Игр в Париже, аналитики из компании Nielsen напророчили Украине лишь 13 медалей, что является третьим худшим результатом Украины в истории. Разумеется, все мы надеемся на куда более результативное выступление команды.

И в легкой атлетике есть все предпосылки к успешному медальному выступлению. И у Бех-Романчук, и у тройки наших прыгунов в высоту, и у остальных, включая дебютанта Игр Погорилко.