Ниже Эфиопии: озвучен медальный прогноз для Украины на Олимпиаде-2024

Украинским атлетам прогнозируют третий худший результат в истории

Чуть более трех месяцев осталось до открытия Олимпийских игр 2024 года. В связи с этим были спрогнозированы результаты медального зачета будущей Олимпиады, в которой примут участие украинские спортсмены.

Сборная Украина может рассчитывать на 13 медалей — 2 "золота", 3 "серебра" и 8 "бронз", сообщает Nielsen. Такое же количество медалей прогнозируется еще трем странам (Турция, Эфиопия, Узбекистан), однако из-за меньшего количества "золота" и "серебра" в медальном зачете украинцы займут лишь 18-е место.

Стоит отметить, что 13 медалей для Украины — это повторение третьего худшего результата на Летних Олимпийских играх Афины-2004. Наименьшее количество наград украинцы завоевали на дебютной во времена Независимости Олимпиаде в Атланте-1996 (9). Вторым худшим результатом стали ОИ-2008 в Пекине (12).

Главным фаворитом на победу в медальном зачете считаются США, которые по прогнозу заработают 123 медали и с огромным отрывом станут лучшим участником ОИ-2024. На втором месте в прогнозе расположился Китай (89 медалей), третьей оказалась Великобритания (66). Страна-хозяйка соревнований Франция заняла четвертое место (55 медалей).

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.