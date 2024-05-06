"Чортова дюжина" ліцензій у Париж-2024: легкоатлети беруть і кількістю, і якістю

Збірна України буде широко представлена на головному старті 4-річчя

До старту Олімпійських ігор у Парижі залишається два з половиною місяці й у ці дні відбуваються заключні кваліфікаційні старти. У зоні особливої уваги – медаліємні види спорту, де кожен спортсмен може боротися за кілька нагород. Одним із таких видів є "королева спорту" легка атлетика.

Напередодні українські легкоатлети вже здобули 13-ту ліцензію на Олімпіаду-2024. Наша четвірка у змішаній естафеті вдруге поспіль візьме участь у Іграх. При цьому, у складі четвірки є спортсмени, які вже завоювали ліцензії в індивідуальних дисциплінах.

В естафеті – вперше за 8 років

У змішаній естафеті 4х400 метрів ліцензію для України виборола четвірка у складі Олександр Погоріко, Тетяна Мельник, Данило Даниленко й Анна Рижикова. Вони фінішували другими у вирішальному забігу на кваліфікаційних змаганнях у Нассау (Багамські острови) та виконали головне завдання на змагання.

При цьому українській команді дісталися досить складні суперники. Чого варті лише збірна Великобританія, яка у підсумку виграла забіг, чи команда Ботсвани. Весь час поряд були й іспанці. Але, як і обіцяла перед стартом лідер української команди Анна Рижикова, наша четвірка зробила на доріжці все можливе та неможливе.

Примітно, що ця ліцензія не є іменною. І тренерський штаб збірної України може хоч повністю змінити склад. У свою чергу, Рижикова та Погорілко раніше вже завоювали саме іменні ліцензії. Анна виступить у дисципліні 400 метрів із бар’єрами, а Олександр завоював ліцензію у 400-метрівці на "гладкій" дистанції, без бар’єрів. 24-річний спортсмен переміг на змаганнях у Віллемстадті (Кюрасао), його підсумковий результат – 44,94 секунди. Українець виконав олімпійський норматив (45,00 секунди) та встановив новий рекорд України, покращивши досягнення Віталія Бутрима на 0,07 секунди.

Варто також відзначити, що Україна матиме представництво на 400-метрівці вперше після Олімпіади-2016. Погорілко вперше у кар’єрі поїде на Олімпійські ігри.

У компанію до Рижикової та дует у ходьбі

У бар’єрному бігу на дистанції 400 метрів компанію Рижиковій становитиме Вікторія Ткачук. А Олена Собчук та Марія Сахарук завоювали ліцензії у спортивній ходьбі, на дистанції 20 км. Також українська збірна має ліцензію і в змішаній естафеті в марафоні в спортивній ходьбі. Ця ліцензія не іменна, але варто зазначити, що її завоювали та ж Олена Собчук та Іван Бензерук.

Крім того, Михайло Кохан завоював ліцензію у метанні молота, а Марина Бех-Романчук – у потрійному стрибку. При цьому Бех-Романчук вже зробила остаточний вибір на користь потрійного стрибка. Якщо на ЧС-2019 вона здобула срібло чемпіонату світу у стрибках у довжину, то перемогу на чемпіонаті Європи-2022, Європейських іграх-2023 та срібло чемпіонату світу-2023 здобула вже у потрійному стрибку. І зараз вона є чи не найголовнішим претендентом на медалі Олімпіади в Парижі.

Головна надія

Якщо легка атлетика є загальновизнаною "королевою спорту", то жіночі стрибки у висоту для українських уболівальників можна назвати "королевою королеви". Адже українки завжди займають призові місця найбільших легкоатлетичних змагань. Непоодинокі випадки і коли наші спортсменки повністю окупують п’єдестал на етапах "Діамантової ліги" або інших престижних міжнародних стартів. І максимальна квота для країни – три учасниці, в даному випадку абсолютно логічна.

Україну представлять на Іграх Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. І від кожної з них українські вболівальники мають право чекати на медальні результати. Але "королевою" вітчизняних стрибків у висоту, безумовно, є Ярослава Магучіх. Спортсменка з Дніпра вигравала чемпіонати світу та Європи і на відкритому стадіоні, і у приміщеннях, маючи в колекції всі чотири титули, а ЧЄ у приміщеннях взагалі вигравала двічі. Також у Магучіх шість титулів переможниці турнірів Діамантової ліги. Три роки тому на Олімпіаді в Токіо-2020 (Ігри було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу) Ярослава здобула бронзову медаль. Тепер, влітку 2024-го, саме час закрити останню "прогалину" — завоювати олімпійське золото, останню нагороду, якій не вистачає спортсменці, щоб її колекція нагород була повною.

"Звичайно, найголовніший старт сезону, чотириріччя, та що там, усієї кар’єри — це Олімпійські ігри. Це будуть мої другі Ігри. Хочеться показати максимально класний результат і все, на що я здатна. Треба натренуватися і підійти до цього турніру максимально в найсильнішій формі, як у психологічному плані, так і у фізичному", — ділиться Ярослава, яка вже готується до Ігор.

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У середині квітня, за 3 місяці до старту Ігор у Парижі, аналітики з компанії Nielsen пророкували Україні лише 13 медалей, що є третім найгіршим результатом України в історії. Зрозуміло, всі ми сподіваємося на куди результативніший виступ команди.

І в легкій атлетиці є всі передумови успішного медального виступу. І в Бех-Романчук, і в трійки наших стрибунів у висоту, і в інших, включаючи дебютанта Ігор Погорілко.