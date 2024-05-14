"Я не умею": Милевский отказался общаться с журналисткой на украинском (видео)

Милевский предложил отвечать на русском, а потом и вовсе ушел от общения

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский отказался от общения на украинском языке в общении с журналисткой. Милевский предложил отвечать на русском, а потом и вовсе ушел от общения.

Видео появилось в аккаунте РадіоЛюкс в TikTok. Милевский сначала соглашается на интервью, а когда его просят говорить на украинском, уходит.

"Я розумію. Вы на украинском говорите, а я на русском", — заявил футболист. А когда журналистка спросила, почему он не хочет говорить на украинском, футболист ответил: "Я не умею разговаривать на украинском". Когда же ему предложили все же попробовать, Милевский сказал: "Давайте в другой раз".

В комментариях часть людей поддержала футболиста, напомнив, что он родился в Минске и значительный отрезок жизни прожил в Беларуси, а часть — нет.

Как известно, Милевский завершил карьеру в 2021 году в возрасте 36 лет. После этого он занимался развитием своего канала на YouTube, но со временем пропал с радаров и в медийном пространстве. Позже его друг Александр Алиев сообщил о том, что Милевского нужно лечить и его отправили в клинику на реабилитацию. Недавно Милевский снова начал вести публичный образ жизни.

Ранее сообщалось, что Милевский устроил разнос своей любительской команде в перерыве игры.