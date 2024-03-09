Милевский в коме "убил" женщину (видео)
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Скандальный футболист рассказал о своем пребывании в коме
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о своих снах во время пребывания в состоянии искусственной комы из-за проблем с алкоголем. В одном из них футболист поучаствовал в "убийстве".
Об этом "Миля" рассказал в интервью блогеру Александру Волошину. Артем считал, что происходящее во сне является реальностью.
– Ты помнишь сны?
– Да.
– Можешь поделиться каким-нибудь одним, например?
– Не знаю, откуда это взялось в голове. Мы с приятелем через интернет якобы узнали, что есть дорогое кольцо, которое продает женщина в Турции.
Решили поехать на дело. Серьезно, без всяких шуток, мы собрали вещи, поехали. Мы хотели ограбить женщину, забрать у нее кольцо и уехать с ним.
В итоге женщину убили. Представляешь? Такое во сне было, что мы убили женщину, забрали кольцо и свалили оттуда н***р.
– А ты чувствовал, типа, что это реальность?
– Просто реальность. Женщина убита, кольцо у нас, и мы просто тупо оттуда сваливаем, и все – след исчез.
Напомним, о проблемах Милевского со здоровьем стало известно после его неоднозначной публикации в соцсетях. Его друг Александр Алиев публично рассказывал о ходе лечения Артема, из-за чего тот обиделся. В итоге "Миля" и "Кент" поссорились.