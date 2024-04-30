"В караоке вместе поете по ночам": Милевский устроил разнос своей команде (видео)

Именитый новичок любительской команды помогает настраиваться в перерыве матча.

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский, недавно возобновивший карьеру и подписавший контракт с медиафутбольным клубом IGNIS, отличился мотивационной речью в новой команде. Игрок выступил в раздевалке после проигранного первого тайма своей команды.

В своей речи он раскритиковал игру своих партнеров по команде. Видео появилось на официальной странице IGNIS в TikTok.

"Ху**и ты там разыгрываешь? У вас что, бл**ь, связка? В караоке вместе поете по ночам?", — возмущается Милевский.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:

В итоге, "красным" удалось спасти поединок, вырвав на последних минутах ничью — 2:2.

Как известно, Милевский завершил карьеру в 2021 году в возрасте 36 лет. После этого он занимался развитием своего канала на YouTube, но со временем пропал с радаров и в медийном пространстве. Позже его друг Александр Алиев сообщил о том, что Милевского нужно лечить и его отправили в клинику на реабилитацию. Недавно Милевский снова начал вести публичный образ жизни.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Милевский шесть дней провел в коме, когда был на реабилитации.